Noventa Vicentina, riconoscimenti agli artigiani: premi “Fedeltà Associativa” di Confartigianato Vicenza tra memoria, giovani imprese e pensionati

Si è svolta venerdì 15 maggio, nello scenario di Villa San Fermo, la cerimonia di consegna dei premi “Fedeltà Associativa” promossa da Confartigianato Vicenza, appuntamento dedicato a valorizzare il mondo dell’artigianato e la continuità associativa sul territorio.

Per il mandamento di Noventa Vicentina sono stati premiati tre protagonisti del tessuto produttivo locale:

Maurizio Rigodanza , titolare di un’azienda metalmeccanica, insignito per i suoi 50 anni di fedeltà associativa ;

, titolare di un’azienda metalmeccanica, insignito per i suoi ; Lorenzo Cavion , alla guida di Vertigo Srl , riconosciuto come giovane imprenditore artigiano ;

, alla guida di , riconosciuto come ; Maria Luisa Facci, premiata con attestato di benemerenza come pensionata artigiana ANAP.

Nel corso della cerimonia è intervenuto il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, che ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa:

“Questi riconoscimenti raccontano storie diverse ma unite da un filo comune: il lavoro, la dedizione e il radicamento nel territorio. Non si tratta solo di appartenenza a un’associazione importante come Confartigianato Vicenza, ma di persone che con il loro impegno quotidiano hanno contribuito concretamente alla crescita economica e sociale della nostra comunità. A loro va il nostro grazie più sincero.”

Il primo cittadino ha poi aggiunto come il sistema artigiano locale rappresenti “un patrimonio da difendere e sostenere, soprattutto in una fase storica in cui le piccole e medie imprese continuano a essere il motore principale dell’economia del territorio”.

La cerimonia ha così messo in luce non solo la longevità associativa e il ricambio generazionale, ma anche il ruolo sociale dell’artigianato, tra tradizione, innovazione e radicamento locale.