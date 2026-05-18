Da Berlino a Madrid. Le destre  estreme avanzano, le sinistre si raccontano

Umberto Baldo

La lezione che arriva dall’Andalusia dovrebbe essere osservata con attenzione anche dalla sinistra italiana, che invece continua a muoversi come quei generali che combattono la guerra precedente.

In Spagna il Partito Socialista arretra ancora, pur di fronte ad una destra tradizionale che non riesce neppure a liberarsi dell’abbraccio ingombrante di Vox.

Il Partido Popular infatti pur vincendo le elezioni non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta, ed avrà bisogno di un’alleanza per governare la Comunidad de l’Andalucìa.

E mentre il PSOE perde terreno nel suo storico feudo (il Psoe ha governato in Andalusia dal 1982 al 2019) il blocco conservatore consolida il proprio predominio.

Il dato politico più interessante, però, è un altro: la crescita delle destre radicali non si arresta neppure quando i Partiti moderati cercano di rincorrerne i temi oppure di sterilizzarne il consenso con formule centriste.

Così Vox resta decisivo in Andalusia.

E in Germania la situazione è persino più clamorosa: Alternative für Deutschland continua a crescere senza sosta.

A livello nazionale vola attorno al 27% delle intenzioni di voto, davanti persino all’asse conservatore CDU-CSU, mentre in Sassonia-Anhalt ha sfondato la soglia del 40% e si prepara a dominare le elezioni regionali del prossimo autunno.

Sono numeri che raccontano una crisi profonda delle vecchie categorie politiche europee.

La sinistra continua spesso a parlare un linguaggio percepito come elitario, urbano, identitario, mentre ampie fasce popolari chiedono sicurezza, salari dignitosi, controllo dell’immigrazione, difesa del welfare nazionale e meno ideologia astratta.

La destra radicale intercetta queste paure e le trasforma in consenso.

Non sempre offre soluzioni credibili, ma almeno dà l’impressione di vedere problemi che altri fingono di non vedere.

E nella politica moderna la percezione conta quasi più della realtà. Triste? Certo.

Ma anche le assicurazioni se ci pensate bene vendono “serenità”, non polizze.

In questo scenario, colpisce l’ottimismo quasi mistico con cui in Italia il cosiddetto “Campo Largo” di Elly Schlein viene raccontato come una formula già pronta per la vittoria.

Un’alleanza che tiene insieme progressisti, grillini, sinistra radicale, ambientalisti e pacifisti come in una cena di Natale dove tutti fingono di sopportarsi fino al dolce.

L’idea sembra essere: “basta unirsi contro la destra e gli elettori torneranno automaticamente a casa”.

Peccato che nel resto d’Europa stia accadendo esattamente il contrario.

La realtà è che milioni di elettori non votano più soltanto “contro”.

Vogliono qualcuno che parli concretamente di stipendi, sicurezza, sanità pubblica, bollette, periferie e identità nazionale senza essere subito trattato come un analfabeta morale.

Finché la sinistra continuerà a considerare questi temi un fastidioso cedimento al populismo, le destre continueranno ad avanzare.

Magari con toni peggiori, slogan rozzi e soluzioni discutibili.

Ma avanzano.

E dunque, mentre in Germania AfD cresce, in Spagna Vox resta decisiva e in Francia Marine Le Pen continua a rappresentare metà del Paese reale, soltanto in Italia una parte del centrosinistra sembra convinta che basti qualche selfie unitario e una manifestazione arcobaleno per avere già la vittoria in tasca.

Auguri.

Umberto Baldo