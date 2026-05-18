Veneto – Pusher marocchino arrestato con due auto, cocaina e 13 mila euro in contanti

Colto in flagrante mentre cedeva dosi di cocaina in un’area verde vicino ai campi sportivi, un uomo di 35 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia locale di San Donà di Piave durante un’operazione antidroga nel pomeriggio di sabato.

Il controllo è scattato nell’ambito dei servizi rafforzati contro lo spaccio nei parchi cittadini, intensificati con l’arrivo della stagione estiva. Gli agenti hanno osservato i movimenti sospetti dell’uomo, che aveva organizzato uno scambio con un acquirente in una zona defilata vicino agli impianti sportivi.

Dopo averlo seguito, le forze dell’ordine sono intervenute fermando il 35enne poco distante mentre si allontanava in auto. La perquisizione del veicolo, supportata dall’unità cinofila, ha portato al ritrovamento di circa 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi.

Le verifiche si sono poi estese a una seconda automobile riconducibile all’indagato, parcheggiata nelle vicinanze, dove sono stati trovati ulteriori 15 grammi di stupefacente. Successivamente, la perquisizione domiciliare a Chiarano ha permesso di rinvenire altra droga pronta allo spaccio e 13 mila euro in contanti.

In totale sono stati sequestrati circa 35 grammi di cocaina, suddivisi in oltre 40 dosi. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. In mattinata è arrivata la convalida del fermo, con la disposizione della custodia cautelare in carcere.