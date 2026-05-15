Ricercato per maltrattamenti viene riconosciuto in tv: arrestato dopo un servizio di “Fuori dal Coro”

(nella foto: Mario Giordano, conduttore di ‘Fuori dal Coro’)

Era irreperibile da giorni, ma a tradirlo è stata la sua comparsa in un servizio televisivo andato in onda su Mediaset. Un uomo residente nel Veneziano, destinatario di un ordine di carcerazione per maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri dopo essere apparso durante una puntata della trasmissione “Fuori dal Coro”.

L’uomo era finito al centro di un’inchiesta giornalistica e, sorpreso dalle telecamere, avrebbe reagito con aggressività nei confronti dell’inviato, tra minacce e insulti. Proprio quelle immagini, trasmesse in televisione, hanno permesso ad alcune persone vicine alla vittima di riconoscerlo e avvisare le forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso dalle indagini, dal mese di aprile la donna sarebbe stata vittima di continui maltrattamenti: aggressioni fisiche, minacce, urla, insulti e anche violenze sessuali. Una situazione che aveva portato la magistratura a intervenire con misure sempre più restrittive.

In un primo momento il gip di Venezia aveva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie e ai due figli avuti dalla donna da una precedente relazione. Successivamente, dopo ulteriori violazioni, l’uomo era stato arrestato e posto ai domiciliari. Avrebbe però rifiutato di indossare il braccialetto elettronico, circostanza che aveva portato il giudice a vietargli prima la permanenza nella provincia di Venezia e poi in tutto il Veneto.

Nei giorni scorsi, vista la gravità del quadro e il mancato rispetto delle prescrizioni, il gip aveva disposto il trasferimento in carcere. Quando i carabinieri hanno cercato di notificargli il provvedimento, però, dell’uomo non c’era più traccia.

La svolta è arrivata proprio grazie alla trasmissione televisiva. Dopo la segnalazione, i militari sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. L’uomo è stato quindi portato in carcere, dove è rimasto anche dopo l’interrogatorio di garanzia, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La vicenda dei maltrattamenti sarebbe emersa nell’ambito di un’altra denuncia legata all’occupazione abusiva di un appartamento. La famiglia viveva infatti in una casa per la quale non veniva pagato l’affitto dal 2020 e che non era stata liberata nonostante lo sfratto. Sarebbero stati proprio i figli della donna, esasperati dalle continue violenze subite dalla madre, a raccontare quanto stava accadendo.