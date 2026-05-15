CRONACAVENETO
15 Maggio 2026 - 9.57

Incendio in un’abitazione a Galzignano Terme: muore un uomo

Giuseppe Balsamo
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Tragedia nella mattinata di venerdì 15 maggio a Galzignano Terme, nel Padovano, dove un uomo di 86 anni ha perso la vita in seguito a un incendio scoppiato all’interno della propria abitazione in via Meneghelli.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abano Terme, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali interessati dal rogo.

Secondo quanto riferito, le fiamme sarebbero state inizialmente contenute dai familiari dell’anziano, residenti nelle vicinanze, dopo aver notato del fumo uscire dall’abitazione. Nonostante il tempestivo intervento, per l’86enne, trovato all’interno della casa, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del SUEM 118.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe una scintilla sviluppatasi durante l’accensione di una stufa a legna, che avrebbe innescato il principio d’incendio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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