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14 Maggio 2026 - 16.30

Veneto – Ancora maltempo: interventi dei Vigili del Fuoco nel Rodigino per danni e alberi caduti

REDAZIONE
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FIESSO UMBERTIANO (Rovigo) – Pomeriggio di lavoro per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Rovigo, intervenuti intorno alle ore 14 a Fiesso Umbertiano in seguito a un’ondata di maltempo che ha interessato il territorio.

Secondo le prime informazioni, il fenomeno atmosferico, verosimilmente una tromba d’aria, avrebbe provocato danni rilevanti a un’abitazione privata, con particolare interessamento della copertura del tetto.

Nel corso dell’evento si è registrata anche la caduta di un albero, che ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del fuoco per procedere alla rimozione del pericolo e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Le operazioni sono tuttora in corso e proseguono per garantire la completa sicurezza dell’edificio e delle zone circostanti.

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