Verona, aggressioni e rapine in centro: 23enne marocchino arrestato dopo la caccia della Polizia, due telefoni recuperati

Due persone sono state aggredite e derubate dei propri smartphone nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Verona. Per i fatti, avvenuti a pochi minuti di distanza in vicolo Monte e via Nizza, la Polizia di Stato ha fermato un 23enne di origine marocchina, ritenuto responsabile di una rapina e di un furto con strappo.

Il primo episodio si è verificato intorno all’1.15 in vicolo Monte, a pochi passi da piazza Erbe. Secondo la denuncia della vittima, un giovane sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che, dopo averlo urtato con violenza, gli avrebbe sottratto lo smartphone dalla tasca, allontanandosi rapidamente.

Circa quindici minuti dopo, in via Nizza, a circa 400 metri di distanza, un secondo uomo ha riferito una dinamica simile: avvicinato alle spalle, sarebbe stato spintonato e derubato del telefono cellulare, con il responsabile poi fuggito a piedi.

Le indagini sono scattate immediatamente. Le Volanti della Questura di Verona hanno avviato le ricerche anche attraverso la localizzazione di uno degli smartphone sottratti, arrivando nei pressi di un capannone abbandonato vicino allo scalo ferroviario di Verona Porta Nuova. Qui gli agenti hanno individuato due persone sedute su un muretto.

Alla vista della Polizia, entrambi si sono dati alla fuga in direzioni diverse. Durante l’inseguimento, uno dei due si sarebbe disfatto di tre telefoni cellulari, gettandoli a terra e facendoli cadere in un tombino. Due dispositivi sono stati recuperati e riconosciuti come appartenenti alle vittime, per poi essere restituiti ai legittimi proprietari.

Il primo fermato, un 21enne di origine marocchina, è stato denunciato per ricettazione. Poche ore dopo, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e agli accertamenti sul territorio, gli agenti hanno rintracciato anche il presunto autore delle due aggressioni: un 23enne, senza documenti, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Durante i controlli, gli operatori hanno inoltre sequestrato 16,70 grammi di sostanza stupefacente trovata nella tasca della felpa dell’uomo.

Il 23enne è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale di Verona-Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giorno successivo il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.