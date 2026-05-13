Studente 18enne muore dopo la caduta dal balcone durante la gita a Lignano Sabbiadoro: autorizzato l’espianto degli organi

Non ce l’ha fatta lo studente di 18 anni di Monopoli, precipitato lo scorso 3 maggio dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica. Il giovane è deceduto nella serata del 12 maggio all’ospedale di Udine, dove era ricoverato da dieci giorni in condizioni critiche.

Il ragazzo era stato soccorso immediatamente dopo la caduta e trasferito in elicottero al nosocomio friulano. Fin dall’arrivo in ospedale il quadro clinico era apparso estremamente grave: lo studente era stato ricoverato in terapia intensiva e non aveva mai ripreso conoscenza, entrando in uno stato di coma.

L’incidente si era verificato durante una gita scolastica che coinvolgeva una classe dell’ultimo anno del polo liceale “Galileo Galilei – Marie Curie” di Monopoli. Secondo quanto ricostruito, dopo la cena il 18enne si sarebbe allontanato dal gruppo per salire in una stanza al primo piano della struttura ricettiva. Poco dopo sarebbe precipitato dal balcone, compiendo un volo di circa quattro metri.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo da parte della Procura competente per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto, senza escludere alcuna ipotesi.

Dopo il decesso, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi, che potranno contribuire a salvare altre vite. La salma sarà successivamente trasferita a Monopoli per il rientro e le esequie.