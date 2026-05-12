Camion a fuoco sulla Pedemontana, autista miracolato e illeso

Momenti di paura nel primo pomeriggio lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, dove un camion ha preso fuoco poco dopo il casello di Altivole (TV), in direzione Vicenza, al km 67,2. L’autista è riuscito a salvarsi in tempo ed è rimasto illeso, scampando a quello che poteva trasformarsi in un incidente gravissimo.

L’allarme è scattato poco dopo le 14:25, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono stati attivati per un incendio che ha interessato un mezzo pesante in transito. Sul posto sono intervenuti con due mezzi, un’autopompa e un’autobotte, con il supporto dei colleghi del distaccamento di Montebelluna, per un totale di 12 operatori.

All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già avvolto la cabina del camion. I Vigili del Fuoco sono riusciti rapidamente a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante.

Fondamentale la prontezza dell’autista, che è riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme. Un salvataggio che, vista la dinamica dell’evento, può essere definito miracoloso.

Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della Polizia Stradale e il personale della viabilità autostradale per la gestione del traffico e la messa in sicurezza del tratto interessato.

Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che dovranno chiarire l’origine del rogo.