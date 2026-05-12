I laburisti inglesi si stanno suicidando: tensione nel partito tra dimissioni, sostegno a Starmer e nuova fase politica nel Regno Unito

Nel Partito Laburista britannico cresce una profonda frattura interna che vede contrapporsi chi chiede un cambio di leadership e chi invece invita alla stabilità politica. In questo contesto, oltre 100 parlamentari laburisti hanno firmato una lettera per affermare che “non è il momento per una lotta per la leadership”, mentre il primo ministro Keir Starmer si rifiuta di dimettersi.

La vicenda si inserisce in una fase politica particolarmente tesa, segnata da risultati elettorali giudicati deludenti e da una crescente pressione interna al partito. Secondo quanto riportato, il fronte a sostegno dell’attuale leadership risulta numericamente leggermente prevalente rispetto a chi ne chiede le dimissioni, ma il divario resta contenuto e in evoluzione.

Nella lettera dei parlamentari favorevoli alla linea di continuità si sottolinea come i recenti risultati elettorali evidenzino “un duro lavoro da affrontare per riconquistare la fiducia dell’elettorato”, invitando però a concentrare le energie sull’azione di governo piuttosto che su una competizione interna. Il documento è stato promosso da un gruppo di deputati, molti dei quali eletti nel 2024, e ha raccolto finora oltre cento firme.

Parallelamente, cresce anche il fronte critico nei confronti di Starmer. Diverse voci interne al partito, tra cui parlamentari e membri del governo, hanno chiesto apertamente o indirettamente un passo indietro o quantomeno una definizione chiara dei tempi di transizione alla guida del Partito Laburista. Tra le posizioni più articolate, quella del deputato Josh Fenton-Glynn, che pur riconoscendo i meriti del primo ministro, ritiene difficile immaginare una sua guida fino alle prossime elezioni e auspica una transizione ordinata entro fine anno.

Nel frattempo, il quadro politico britannico appare ulteriormente complesso per la contemporanea instabilità anche in altre nazioni del Regno Unito. In Galles, infatti, il leader del Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth è stato indicato come nuovo primo ministro gallese, segnando il primo caso in 27 anni in cui la guida del governo locale non è laburista. Il nuovo leader ha parlato di una “nuova fiducia” per il Galles, annunciando l’intenzione di guidare un governo di minoranza con il sostegno di altre forze politiche.

A livello nazionale, il dibattito si intreccia anche con le politiche pubbliche e sociali. In tutto il Regno Unito è prevista l’iniziativa “A Million Acts of Hope”, una settimana di eventi comunitari organizzata da oltre 200 realtà tra associazioni benefiche e organizzazioni sociali, con l’obiettivo di contrastare le “voci di odio” e promuovere unità e solidarietà nelle comunità locali. L’iniziativa coinvolgerà circa 350 località dal 13 al 20 maggio e prevede attività, mostre ed eventi diffusi.

Tra le voci del terzo settore, Matt Downie, amministratore delegato di Crisis, ha evidenziato come la percezione di un Paese diviso non rifletta necessariamente la realtà quotidiana, sottolineando invece l’impegno diffuso di molte comunità nel sostenersi reciprocamente, pur in un contesto di crescente difficoltà economica e aumento del costo della vita.

Sul piano politico interno al Labour, la situazione resta fluida. Alcuni ministri hanno ribadito la volontà di non dimettersi, mentre altri hanno scelto di uscire dal governo, alimentando ulteriormente il dibattito sulla leadership. Il confronto si riflette anche in proposte politiche e documenti programmatici elaborati da gruppi parlamentari vicini a diverse correnti interne, con visioni differenti su tasse, energia, infrastrutture e ruolo dello Stato.

In questo scenario, il partito guidato da Keir Starmer si trova a dover bilanciare la gestione del governo con una crescente pressione interna, mentre il confronto sulla leadership continua a essere al centro della scena politica britannica.