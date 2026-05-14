Precipita dal balcone durante la gita scolastica: grave uno studente 13enne veneziano

Doveva essere una gita scolastica tra i borghi del Centro Italia, ma il viaggio si è trasformato in un grave incidente per uno studente di 13 anni della provincia di Venezia, precipitato dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino, nel Viterbese.

L’episodio è avvenuto nella serata del 12 maggio all’interno della struttura che ospitava la comitiva scolastica. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il ragazzo avrebbe tentato di passare dal balcone della propria stanza a quello adiacente, probabilmente per raggiungere altri compagni. Durante il passaggio avrebbe però perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa quattro metri.

Il balcone, pur trovandosi al piano terra dell’hotel, si affaccia infatti su un’area sottostante destinata ai garage, creando un notevole dislivello. L’impatto al suolo è stato violento e il giovane ha riportato fratture agli arti inferiori e altri traumi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto insieme alle forze dell’ordine. Dopo le prime cure, il personale medico ha disposto il trasferimento urgente in eliambulanza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’elicottero è atterrato a Canepina, dove il ragazzo è stato accompagnato in ambulanza prima del trasferimento nella Capitale.

Secondo quanto emerso, il 13enne sarebbe rimasto cosciente durante i soccorsi. Le sue condizioni sono serie e resta ricoverato sotto osservazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della caduta e verificare se il ragazzo fosse da solo al momento dell’accaduto.