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13 Maggio 2026 - 16.21

Maltempo, stato di attenzione per criticità idrogeologica anche a Vicenza città

REDAZIONE
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Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza lo stato di attenzione (giallo) per criticità idrogeologica per temporali, domani giovedì 14 maggio dalle 8 alla mezzanotte.Le previsioni meteorologiche registrano infatti tempo instabile con probabili rovesci e temporali specie dalla mattinata e sui settori centro-meridionali della regione. Saranno possibili localmente fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia anche consistenti che potrebbero generare l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311. 

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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