13 Maggio 2026 - 16.21
Maltempo, stato di attenzione per criticità idrogeologica anche a Vicenza città
Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza lo stato di attenzione (giallo) per criticità idrogeologica per temporali, domani giovedì 14 maggio dalle 8 alla mezzanotte.Le previsioni meteorologiche registrano infatti tempo instabile con probabili rovesci e temporali specie dalla mattinata e sui settori centro-meridionali della regione. Saranno possibili localmente fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia anche consistenti che potrebbero generare l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.