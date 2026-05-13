Un nuovo cuore creativo per il Basso Vicentino: a Pojana Maggiore la sfida per creare il nuovo polo dei giovani (aperto il bando)

Un’ex palestra scolastica pronta a trasformarsi in un centro di innovazione, creatività e opportunità per le nuove generazioni. A Pojana Maggiore prende ufficialmente il via il progetto “Collettivo Creativo: la Palestra delle Idee”, con la pubblicazione dell’avviso pubblico per individuare il soggetto gestore dello spazio destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, è finanziata attraverso il bando ANCI dedicato all’assegnazione di spazi pubblici ai giovani under 35 ed è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, attraverso il Fondo per le Politiche Giovanili 2023 (CUP F22E25000170005).

Il progetto punta a rigenerare la palestra dell’ex Scuola Elementare “Suor Olga Gugelmo”, già interessata da importanti lavori di riqualificazione. Oggi la struttura si presenta come uno spazio moderno, accessibile e immerso nel verde, pronto a ospitare attività culturali, percorsi di inclusione sociale, iniziative sportive, educazione ambientale e progetti dedicati all’imprenditorialità giovanile.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di selezionare un soggetto gestore, profit o non profit, con una forte presenza giovanile under 35, capace di sviluppare un modello innovativo e sostenibile, in grado di coinvolgere attivamente la comunità locale.

Il progetto si svilupperà lungo tre direttrici principali:

attività culturali e inclusione sociale;

sport ed educazione ambientale;

accompagnamento all’imprenditorialità giovanile e valorizzazione del territorio.

A disposizione ci sarà un contributo complessivo di 63 mila euro per una durata progettuale di 18 mesi. I candidati dovranno presentare una proposta completa di business plan, cronoprogramma e piano economico-finanziario, dimostrando capacità di fare rete e creare un impatto concreto sul territorio.

“Con questo avviso compiamo un passo decisivo verso un modello di amministrazione condivisa che mette al centro i giovani e il valore degli spazi pubblici”, ha dichiarato Fabrizio Ceccato. “Collettivo Creativo non è solo un progetto, ma una visione: trasformare luoghi in opportunità, idee in impresa, comunità in energia generativa”.

Sulla stessa linea anche il sindaco di Pojana Maggiore, Paola Fortuna, che definisce l’intervento “un investimento strategico” capace di restituire valore al territorio e creare nuove prospettive per i giovani.

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino. La selezione avverrà attraverso una procedura comparativa che valuterà qualità progettuale, sostenibilità economica, esperienza dei proponenti e impatto sul territorio.

Con “Collettivo Creativo: la Palestra delle Idee” prende così forma un modello innovativo che unisce rigenerazione urbana, politiche giovanili e sviluppo locale, con l’ambizione di trasformare uno spazio pubblico in un laboratorio permanente di crescita, partecipazione e futuro.