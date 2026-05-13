Valdagno protagonista alle Olimpiadi FANUC 2026: studenti IIS Marzotto-Luzzatti sul podio della robotica industriale

La robotica industriale parla anche vicentino. Grande successo per gli studenti dell’IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno che hanno conquistato il primo posto nel Concorso di Programmazione Robotica alle Olimpiadi FANUC 2026, la prestigiosa competizione nazionale dedicata ai giovani talenti dell’automazione industriale e della programmazione CNC.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Lorenzo Frighetto e Davide Sandri, protagonisti della quarta edizione della manifestazione ideata da FANUC Italia e rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e degli ITS.

L’evento si è concluso ieri dopo due intense giornate di gare che hanno visto sfidarsi 80 studenti provenienti da 40 istituti superiori di 11 regioni italiane. I partecipanti si sono confrontati in prove teoriche e pratiche dedicate alla programmazione di robot industriali e controlli numerici computerizzati (CNC).

A valutare le prove sono stati esperti del settore tra cui Fabrizio Fischetti, Chief Expert WorldSkills, Vittorio Manfredini e Pietro Ciuffreda della FANUC Academy, insieme agli Application Engineer Matteo Nardo, Marcello Madella, Davide Boriani e al Field Service Engineer Matteo Cedrato.

Nel concorso dedicato alla programmazione robotica il podio finale è stato così composto:

1° classificato: IIS “Marzotto-Luzzatti” di Valdagno (VI) – Lorenzo Frighetto e Davide Sandri;

2° classificato: I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi” di Gradisca d’Isonzo (GO) – Giorgia Calligaris e Giorgia Feurra;

3° classificato: ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (UD) – Gabriele Tell e Cristian Bolkovic.

Grazie al risultato ottenuto, il team vicentino accede anche a WorldSkills Piemonte, competizione valida per la qualificazione agli Europei di robotica EuroSkills Düsseldorf 2027, dove FANUC sarà partner globale e sponsor della categoria “Robot Systems Integration”.

Nel Concorso di Programmazione CNC a trionfare è stato invece il team del CIAC di Ciriè composto da Daniele Pagin e Loris Sollazzo. Sul podio anche:

CIOFS-FP Piemonte con Tommaso Arrobbio e Yehor Smirnov;

IPSIAS “Di Marzio – Michetti” di Pescara con Alessio d’Armi e Lorenzo Del Biondo.

Le prove delle Olimpiadi FANUC prevedevano attività altamente specialistiche, tra cui task di movimentazione robotica con creazione di digital twin e programmazione ISO standard di centri di lavoro per operazioni di fresatura.

“Con questa esperienza abbiamo voluto ricordare ai ragazzi che mettersi in gioco e inseguire il proprio sogno consente di raccogliere emozioni che li accompagneranno per tutta la vita e nel corso della loro crescita professionale”, ha dichiarato Mirko Cazzaniga. “Le Olimpiadi sono un momento di grande festa, reso possibile dall’enorme entusiasmo verso l’automazione industriale dimostrato dagli studenti e dai loro docenti”.

Le Olimpiadi FANUC sono promosse nell’ambito del programma FANUC Education e hanno ricevuto il patrocinio di numerosi enti e realtà del settore, tra cui Politecnico di Milano, Assolombarda, WorldSkills Italy e Fondazione UCIMU.