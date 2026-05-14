CRONACAVENETO
14 Maggio 2026 - 9.40

Cavallo di 27 anni cade nel Canale Biancolino: salvato dai Vigili del Fuoco ad Abano Terme

Giuseppe Balsamo
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Intervento di soccorso nella serata di oggi ad Abano Terme, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un cavallo di 27 anni finito nelle acque del Canale Biancolino.

L’allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Abano Terme. L’animale, a causa anche dell’età avanzata, non riusciva a risalire autonomamente l’argine del canale ed era in evidente difficoltà.

I soccorritori hanno quindi avviato le operazioni di recupero, riuscendo ad assistere il cavallo e a riportarlo in sicurezza sulla terraferma.

Una volta concluso il salvataggio, le condizioni dell’equino sono state verificate dal veterinario presente sul posto. Terminati gli accertamenti, l’animale è stato riconsegnato ai proprietari.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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