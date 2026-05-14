Venerdì 15 maggio alle 18 al Teatro Olimpico, l’Ordine degli avvocati di Vicenza presenta Il volume di Carlo Bazzani, edito da Marsilio.

«Un lungo, lunghissimo viaggio che parte dalla dedizione di Vicenza alla Repubblica di San Marco e arriva sino ai giorni nostri, attraversando gli anni rivoluzionari e napoleonici, quelli della dominazione austriaca, l’unità d’Italia, i due conflitti mondiali e la ricostruzione postbellica».

Carlo Bazzani, dottore di ricerca in Storia moderna, sintetizza così il volume, di cui è autore, che verrà presentato venerdì 15 maggio alle 18 al Teatro Olimpico. “Essere avvocati. L’avvocatura vicentina e i suoi protagonisti dal XV secolo all’età contemporanea”, è infatti un rigoroso racconto della storia vicentina che si snoda lungo oltre sei secoli, visto anche tramite il cammino dell’avvocatura, intrecciando, dalle origini quattrocentesche fino all’età contemporanea, la storia della professione con quella della città e delle sue istituzioni.

A portare il saluto ufficiale sarà il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, seguito dal presidente dell’Ordine degli avvocati, Alessandro Moscatelli.

Il giornalista Gian Marco Mancassola condurrà il primo panel di interventi che vedrà coinvolti, oltre all’autore e al professor Edoardo Demo, presidente del Cisa che ha scritto la prefazione, tre ex presidenti dell’Ordine: Fabio Mantovani, Anna Pase e Lucio Zarantonello.

Il secondo panel, condotto dal giornalista Marino Smiderle, coinvolgerà Giovanni Bertacche – presidente dell’associazione Toghe d’oro, Wilma Nassi – prima donna a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Paolo Mele – Toga d’oro – penalista, Mario Calgaro – Toga d’oro e Laura Gaspari – vincitore del premio Caprara nel 2025.

Anche attraverso le loro testimonianze verrà disegnata l’evoluzione di una comunità professionale che ha accompagnato i mutamenti politici, sociali e culturali del territorio. Nel foro, nelle istituzioni e nella vita della città, gli avvocati sono stati dapprima protagonisti della costruzione della legalità e poi interpreti delle trasformazioni della società e custodi di un patrimonio di valori che attraversa le epoche.

«Aver voluto raccontare questo percorso – – sottolinea Moscatelli -, significa voler ricordare gli avvocati che nel corso dei secoli, in un territorio come quello vicentino, hanno saputo essere espressione dell’evoluzione di una società, dei suoi valori e delle sue aspirazioni. Questa non è soltanto la storia dell’avvocatura vicentina, ma il racconto di un ruolo pubblico, di una comunità fatta di donne e di uomini, idee, battaglie civili e profondo senso della giustizia».