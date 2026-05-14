Veneto- Sequestrati 27 mila litri di gasolio: viaggiava come “olio anticorrosivo” su un autoarticolato dalla Repubblica Ceca

Nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere il traffico di carburante di contrabbando destinato all’utilizzo nel territorio italiano in evasione d’imposta, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente dichiarato come olio anticorrosivo, insieme a un autoarticolato utilizzato per il trasporto illecito. Due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di contrabbando di prodotti petroliferi.

Il mezzo, proveniente dalla Repubblica Ceca, era entrato in Italia attraverso il valico di Tarvisio (Udine) ed è stato intercettato durante un controllo di routine dai finanzieri del Gruppo di Padova, con il supporto della Polizia Stradale di Padova e Venezia.

Alla richiesta di chiarimenti sulla tipologia di merce trasportata, il conducente — di nazionalità ungherese — ha dichiarato di essere partito da Praga e di trasportare olio anticorrosivo prelevato da una raffineria austriaca, con destinazione finale la Grecia. Tuttavia, la documentazione di accompagnamento, il certificato di analisi e soprattutto l’itinerario anomalo del mezzo hanno insospettito i militari, spingendoli ad approfondire i controlli.

Gli accertamenti successivi, in particolare le operazioni di campionamento e analisi del prodotto, hanno evidenziato che l’olio minerale aveva le stesse caratteristiche fisiche del gasolio per autotrazione. La conferma è arrivata dal Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia–Marghera, che ha inoltre rilevato come il serbatoio dell’autoarticolato fosse alimentato con lo stesso prodotto trasportato. Nei campioni è stata anche riscontrata la presenza di “triacetina”, sostanza utilizzata nella formulazione dei cosiddetti designer fuels, miscele classificate come oli lubrificanti ma con caratteristiche simili al gasolio.

Il prodotto petrolifero era stoccato in 27 contenitori da 1.000 litri ciascuno e trasportato con modalità non conformi alle norme di sicurezza. Il carico avrebbe dovuto scontare un’accisa superiore a 18.000 euro.

I due conducenti rischiano ora una pena fino a cinque anni di reclusione, oltre a sanzioni pecuniarie comprese tra 36.000 e 180.000 euro.

Secondo quanto evidenziato dagli investigatori, non si tratta di un caso isolato: tentativi di eludere i controlli vengono talvolta messi in atto spacciando gasolio o benzina, soggetti ad accisa, per altri derivati petroliferi non tassati, con conseguenti danni per le entrate dello Stato e alterazioni delle regole della concorrenza nel settore energetico.