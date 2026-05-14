ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
14 Maggio 2026 - 9.50

Vanno a trovare le mogli in casa di riposo e si cappottano con l’auto: 91enne ricoverato con una frattura cervicale

G. B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Stavano andando a trovare le rispettive mogli ospiti in una casa di riposo quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la strada per Gallio.

Protagonisti due anziani residenti a Enego, usciti nel pomeriggio in auto per raggiungere la struttura assistenziale. Per cause in corso di accertamento, il veicolo si è cappottato lungo il tragitto.

Ad avere la peggio è stato B.G., 91 anni, trasportato inizialmente al pronto soccorso di Asiago. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura a una vertebra cervicale e l’uomo è stato successivamente ricoverato all’ospedale di Bassano del Grappa.

Illeso invece l’altro occupante del mezzo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vanno a trovare le mogli in casa di riposo e si cappottano con l’auto: 91enne ricoverato con una frattura cervicale | TViWeb Vanno a trovare le mogli in casa di riposo e si cappottano con l’auto: 91enne ricoverato con una frattura cervicale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy