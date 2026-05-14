Vanno a trovare le mogli in casa di riposo e si cappottano con l’auto: 91enne ricoverato con una frattura cervicale

Stavano andando a trovare le rispettive mogli ospiti in una casa di riposo quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la strada per Gallio.

Protagonisti due anziani residenti a Enego, usciti nel pomeriggio in auto per raggiungere la struttura assistenziale. Per cause in corso di accertamento, il veicolo si è cappottato lungo il tragitto.

Ad avere la peggio è stato B.G., 91 anni, trasportato inizialmente al pronto soccorso di Asiago. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura a una vertebra cervicale e l’uomo è stato successivamente ricoverato all’ospedale di Bassano del Grappa.

Illeso invece l’altro occupante del mezzo.