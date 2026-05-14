A Jesolo si può fare una mini-vacanza ‘caraibica’

Caribe Bay lancia un Tour Operator e si trasforma in destinazione per brevi vacanze tra divertimento e relax, con Venezia a pochi chilometri

Lido di Jesolo, 14 maggio 2026 – Il turismo sta cambiando rapidamente: la tradizionale lunga villeggiatura lascia sempre più spazio a soggiorni brevi, ma più frequenti. Il long-weekend diventa così la risposta privilegiata di italiani ed europei al bisogno di staccare dalla routine e ridurre lo stress quotidiano. In questo scenario, anche i parchi divertimento evolvono, passando da semplice meta diurna a fulcro dell’intera esperienza di viaggio.

È in questo contesto che si inserisce Caribe Bay, parco a tema acquatico di Jesolo, a pochi chilometri da Venezia, che ha saputo intercettare questa trasformazione del turismo. Già a maggio, prima ancora dell’avvio pieno della stagione, il parco registra un incremento del 50% delle prenotazioni dei pacchetti Parco+Hotel rispetto al 2025, con una forte domanda non solo dall’Italia ma anche da Austria, Germania, Slovenia e Ungheria.

Riconosciuto per 15 volte come Miglior Parco Acquatico d’Italia ai Parksmania Awards, tra i più importanti riconoscimenti del settore a livello internazionale, Caribe Bay si estende su 80.000 m² ed è caratterizzato da 3.500 palme che ricreano un vero scenario tropicale. L’offerta combina relax e adrenalina: lagune cristalline, aree relax con ombrelloni in foglie di palma intrecciate, musica e cocktail nei chiringuitos convivono con attrazioni iconiche come Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa, e Pirates’ Bay, area dedicata alle famiglie. L’esperienza è pensata sia per chi cerca emozioni forti sia per chi desidera una pausa rigenerante all’insegna della natura e della decompressione.

Per rafforzare ulteriormente la propria proposta turistica, Caribe Bay ha lanciato quest’anno il proprio tour operator interno, Caribe Bay Booking. L’obiettivo è trasformare la visita al parco in una vera mini-vacanza “chiavi in mano”, grazie a una rete integrata con hotel, campeggi, residence e altre strutture del territorio. L’offerta è pensata per famiglie, coppie e gruppi di amici, con servizi di prenotazione semplificati e le garanzie tipiche del turismo organizzato. Il tutto con una proposta accessibile anche dal punto di vista economico, che permette di vivere Jesolo tra mare e intrattenimento, includendo anche la possibilità di visitare la vicina Venezia.

“In linea con i grandi parchi internazionali, Caribe Bay ha colto l’esigenza di offrire ai propri ospiti un’esperienza completa, trasformando la visita al Parco in un’opportunità di vacanza strutturata – spiega Stefano Tamborino, Commercial Director di Caribe Bay – Negli ultimi anni, con i pacchetti Parco+Hotel, abbiamo integrato divertimento, spiaggia di Jesolo e il fascino di Venezia. Quella che era nata come una sfida strategica si è trasformata in un volano di crescita record, permettendoci di diventare una vera destinazione turistica. Il lancio di Caribe Bay Booking segna oggi il nostro ingresso ufficiale nel mercato come tour operator”.

Per la stagione 2026, Caribe Bay ha riservato 11.200 camere ai pacchetti Parco+Hotel, con una crescita del 25% rispetto al 2025 e del 54% rispetto al 2023. I pacchetti sono prenotabili online tramite la piattaforma ufficiale del parco e disponibili anche presso le agenzie di viaggio.