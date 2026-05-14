Trump a Pechino, ma il vero spettacolo è Xi: la Cina tratta gli Usa come un cliente nervoso al banco informazioni

Donald Trump arriva in Cina con la postura del cowboy globale, ma ogni volta che incontra Xi Jinping la scena sembra quella di un imprenditore americano che entra in una fabbrica di Shenzhen convinto di comandare e ne esce chiedendo uno sconto sui dazi.

Perché al netto delle bandiere, delle strette di mano e dei sorrisi diplomatici, la sensazione è sempre la stessa: Xi Jinping gioca a scacchi geopolitici, Trump ancora a Monopoli con gli alberghi di Atlantic City.

La differenza non è nemmeno ideologica. È industriale, tecnologica, strategica. La Cina oggi produce auto elettriche, batterie, pannelli solari, microchip, infrastrutture e perfino il debito americano che Washington continua a emettere come volantini al supermercato. Gli Stati Uniti invece producono soprattutto conferenze stampa, guerre commerciali e tweet trasformati in linea diplomatica.

Trump arriva promettendo muscoli, ma Pechino lo accoglie con quella calma orientale che terrorizza gli occidentali: la pazienza di chi sa benissimo che il tempo gioca dalla sua parte.

Xi non alza la voce. Non ne ha bisogno.

Mentre Washington cambia strategia verso la Cina ogni quattro anni a seconda di chi vince in Pennsylvania, Pechino pianifica il 2049. Gli americani discutono se vietare TikTok, i cinesi intanto costruiscono porti in Africa, comprano materie prime in America Latina e investono miliardi nella Nuova Via della Seta.

È come guardare un amministratore di condominio sfidare un imperatore burocratico con il controllo della manifattura mondiale.

Persino sul piano simbolico il confronto è impietoso. Trump vive di telecamere, slogan e provocazioni continue. Xi invece parla poco, appare poco, ma quando si muove fa spostare governi, mercati e alleanze strategiche. Uno sembra un personaggio televisivo molto riuscito. L’altro dà l’impressione di amministrare davvero una civiltà di cinquemila anni.

E la cosa più ironica è che gli Stati Uniti continuano a raccontarsi come la superpotenza dominante mentre dipendono dalla Cina per componenti industriali, terre rare, produzione elettronica e catene di approvvigionamento. È un po’ difficile fare il duro quando metà degli oggetti nella stanza porta ancora l’etichetta “Made in China”.

Naturalmente Washington continua a ripetere che Pechino sarebbe “in difficoltà”, “isolata”, “in rallentamento”. Poi però ogni leader occidentale prende l’aereo e vola in Cina con la stessa espressione di un commerciante medievale che arriva alla corte dell’Impero Ming sperando di non uscire a mani vuote.

Xi questo lo sa benissimo. E infatti tratta Trump con la calma di chi non sente alcun bisogno di dimostrare superiorità: perché la superiorità, ormai, è diventata strutturale.

Gli americani mandano portaerei nello Stretto di Taiwan per mostrare forza. La Cina risponde costruendo altre cento fabbriche, tre università tecnologiche e una nuova rete ferroviaria ad alta velocità.

Alla lunga, tra chi produce chip e chi produce conferenze stampa, qualcuno inevitabilmente finisce per mangiarsi l’altro a pranzo e a cena. E a Pechino sembrano aver già scelto il menù.