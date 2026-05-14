Quali sono le 9 spiagge venete premiate con la Bandiera Blu 2026: ecco dove sventola il riconoscimento più ambito dell’estate

Sono nove le località balneari del Veneto che anche nel 2026 potranno fregiarsi della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle spiagge e ai porti turistici che si distinguono per qualità ambientale, servizi e sostenibilità.

La conferma ufficiale è arrivata oggi durante la cerimonia organizzata a Roma nella sede del Cnr. Per il Veneto vengono premiati sette comuni della Città metropolitana di Venezia e due della provincia di Rovigo.

Nel Veneziano la Bandiera Blu è stata confermata a:

San Michele al Tagliamento per Bibione;

Caorle per le spiagge di Ponente, Duna Verde, Brussa e Levante;

Eraclea per Eraclea Mare;

Jesolo per Lido e Levante;

Cavallino Treporti per il Litorale di Ponente;

Venezia per Lido di Venezia e Alberoni;

Chioggia per Sottomarina e Le Dune.

Nel Rodigino il riconoscimento è andato invece a:

Rosolina per Albarella Capo Nord, Rosolina Mare e Albarella Centro Sportivo;

Porto Tolle per Conchiglie, Boccasette e Barricata.

Ma cosa significa davvero ottenere la Bandiera Blu? Non si tratta soltanto di avere un mare pulito. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di decine di parametri che riguardano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, la raccolta differenziata, la depurazione, la sicurezza, i servizi turistici, l’accessibilità delle spiagge e la mobilità sostenibile.

Tra i criteri valutati ci sono anche la presenza di piste ciclabili, aree verdi, servizi di salvataggio, accessi per persone con disabilità e attività di educazione ambientale rivolte a residenti e turisti.

Le località premiate devono inoltre dimostrare continuità negli investimenti e nel mantenimento degli standard richiesti dalla Fee, organismo internazionale che ogni anno analizza i dati ambientali e turistici delle candidature provenienti da tutto il mondo.

Per il Veneto la conferma delle nove Bandiere Blu rappresenta un importante riconoscimento per il turismo balneare regionale, soprattutto in vista della stagione estiva ormai alle porte.