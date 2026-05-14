CRONACAVENETO
14 Maggio 2026 - 20.00

Veneto – Ricerche in corso lungo la Strada degli Alpini: disperso un motociclista

Giuseppe Balsamo
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POSSAGNO (TREVISO) — Sono ancora in corso le operazioni di ricerca di un motociclista segnalato come disperso nel pomeriggio di oggi in località Strada degli Alpini, nel territorio di Possagno.

L’allarme è scattato alle 15.55 dopo una chiamata automatica di emergenza generata dal sistema di sicurezza associato a una moto di probabile provenienza tedesca. La segnalazione è stata inoltrata dal NUE di Varese al Suem 118 di Treviso e successivamente ai Vigili del fuoco.

Le coordinate trasmesse dal dispositivo localizzano il possibile incidente in una zona particolarmente impervia, caratterizzata anche dalla presenza di uno strapiombo, rendendo complesse le operazioni di ricerca.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, il Soccorso Alpino e due elicotteri dei Vigili del fuoco: il “Drago 151” del reparto volo di Bologna e il “Drago 154” del reparto volo di Venezia.

Intorno alle 17.40, però, i mezzi aerei sono stati costretti a rientrare a causa del peggioramento delle condizioni meteo e della nebbia che hanno reso impossibile proseguire le operazioni in volo. Il maltempo ha impedito anche il decollo dell’elicottero del Suem 118.

Le ricerche del centauro proseguono via terra.

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