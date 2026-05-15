Luisetto (Pd) difende il progetto scolastico di Marostica: “Vergognosa la campagna social di Cisint”

Scontro politico sul viaggio di istruzione che ha portato alcuni alunni di una scuola primaria di Marostica a Trieste per conoscere da vicino la realtà della rotta balcanica e le attività di assistenza ai migranti.

A intervenire è la consigliera regionale del Partito Democratico Chiara Luisetto, che attacca l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint dopo la diffusione sui social di un video riguardante l’esperienza scolastica.

“Di fronte a una iniziativa educativa di alto spessore civico, costruita all’interno dell’autonomia scolastica e con la condivisione delle famiglie, è vergognoso che l’europarlamentare leghista Anna Maria Cisint abbia costruito una campagna via social indegna, che ha dato in pasto bambini e l’istituto scolastico di Marostica agli odiatori seriali”, afferma Luisetto.

La consigliera dem sottolinea come il progetto facesse parte della programmazione didattica dell’istituto e fosse orientato all’educazione civica e alla sensibilizzazione sui diritti umani.

“Un progetto che fa parte della programmazione di un istituto che conosco bene – prosegue Luisetto – e che da sempre è attento all’educazione civica, con l’obiettivo di far crescere tra i ragazzi una sensibilità dei diritti umani. Conoscere da vicino, apprendere esperienze di vita dai volontari impegnati nell’assistenza ai migranti che ogni giorno arrivano a Trieste dopo viaggi durissimi, significa acquisire consapevolezza del tempo presente”.

Nel mirino della consigliera regionale ci sono le modalità con cui la vicenda è stata rilanciata online.

“Cisint ha usato tutto il bello di questa esperienza scolastica per gettarlo nel tritacarne, aizzandovi contro il peggio che l’animo umano può esprimere dietro una tastiera. Si tratta di una strumentalizzazione vergognosa di una politica becera che punta a trarre consenso dall’odio”.

Luisetto conclude difendendo il ruolo della scuola e degli insegnanti: “Non è accettabile mettere in discussione la serietà della scuola. La politica si preoccupi di dare stipendi adeguati agli insegnanti e di realizzare programmi corretti rispetto alla contemporaneità da affrontare per preparare i cittadini del futuro”.