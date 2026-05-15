Nordest, due escursionisti scomparsi nel nulla in montagna: ritrovata la Vespa, ricerche in corso tra bivacchi e sentieri

Sono ore di apprensione in Friuli per la scomparsa di due escursionisti nella zona montana di Sella Chianzutan, nel territorio comunale di Verzegnis, in provincia di Udine. I due uomini, secondo le prime informazioni un cittadino austriaco e uno tedesco, risultano dispersi da venerdì 15 maggio.

L’allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno dal padre di uno dei due escursionisti, preoccupato per il mancato rientro. La Sores ha quindi attivato le stazioni del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e Udine, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale.

Un elemento ritenuto fondamentale per circoscrivere l’area delle ricerche è stato il ritrovamento della Vespa utilizzata dai due uomini per raggiungere la zona montana. Il mezzo è stato individuato in un parcheggio a Sella Chianzutan.

I soccorritori stanno concentrando le verifiche soprattutto lungo il sentiero 811, che dalla sella conduce verso Casera Avrint, il bivacco Carcadè e il monte Piombada. Si tratta di un’area particolarmente impervia, dove il maltempo e la scarsa visibilità stanno complicando le operazioni.

Nel frattempo una squadra del Soccorso Alpino sta raggiungendo il bivacco Carcadè anche dal versante opposto, percorrendo il sentiero 827 da Stavoli Palar, nel tentativo di ampliare la zona controllata e intercettare eventuali tracce dei due dispersi.

Un tecnico dell’elisoccorso e l’equipaggio sanitario restano pronti all’elibase di Tolmezzo, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo che consenta una ricognizione aerea della zona.