Nuovo Ponte di Debba sul Bacchiglione: pubblicata la gara per l’appalto dei lavori

Vicenza, 18 maggio 2026 – È stata pubblicata la gara d’appalto per i lavori di realizzazione del nuovo ponte di Debba sul fiume Bacchiglione, lungo la strada provinciale 247 Riviera Berica, al confine tra i territori di Vicenza e Longare. Si tratta di un’opera attesa da decenni, su cui la Provincia di Vicenza sta definendo importanti passi concreti di avanzamento.

La pubblicazione in Gazzetta Europea risale all’11 maggio 2026, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a lunedì 13 luglio 2026 alle ore 12.00. L’importo a base di gara è pari a 14.324.412,95 euro. L’apertura delle buste è prevista per martedì 14 luglio 2026 alle ore 14.30.

Procedura di gara e tempi

La procedura è gestita dalla SUAQ (Stazione Unica Appaltante Qualificata) della Provincia di Vicenza. Si tratta di una procedura aperta, alla quale possono partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.

Dopo l’apertura delle offerte, si insedierà la commissione di gara. I tempi di valutazione dipenderanno dal numero di partecipanti, ma si prevede verosimilmente l’aggiudicazione entro la fine del 2026.

Il tempo stimato per la realizzazione dell’opera è di 720 giorni, soggetto a ribasso in fase di offerta.

Presentazione del progetto

Lo stato di avanzamento è stato illustrato questa mattina dai consiglieri provinciali delegati Renzo Marangon e Marco Zocca, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Vicenza Cristiano Spiller e all’assessore alla Viabilità del Comune di Longare Michele Walczer Baldinazzo. Presente anche il RUP dell’opera Stefano Mottin della società Vi.Abilità.

“Oggi la Provincia di Vicenza presenta ufficialmente tutto l’iter della gara d’appalto – ha sottolineato Marangon – Parliamo di un’opera strategica, destinata a diventare una delle infrastrutture più rilevanti realizzate dalla Provincia negli ultimi decenni, per valore economico e importanza viabilistica.”

Quadro economico dell’intervento

L’importo dei lavori a gara riguarda esclusivamente la componente principale dell’opera e comprende le lavorazioni previste dalla progettazione congiunta di:

Vi.abilità SRL

Viacqua SPA

V-Reti Srl

Il progetto include non solo l’infrastruttura viabilistica, ma anche il coordinamento dei sottoservizi.

Il quadro economico complessivo dell’opera è pari a circa 19.000.000 euro, così suddivisi:

14.200.000 euro a carico della Provincia di Vicenza (di cui 2.250.000 euro cofinanziati dal Comune di Vicenza)

a carico della Provincia di Vicenza (di cui cofinanziati dal Comune di Vicenza) 2.800.000 euro a carico di Viacqua SPA

a carico di Viacqua SPA 2.000.000 euro a carico di V-Reti Srl

Iter e prospettive

Secondo il consigliere Zocca, il percorso dell’opera è iniziato nel 2019, durante l’amministrazione Rucco, e nel tempo ha subito tre varianti progettuali che hanno portato all’attuale aggiornamento dei costi e delle soluzioni tecniche.

“I tempi di realizzazione sono inferiori ai due anni – ha spiegato Zocca – e, se l’appalto verrà assegnato entro il 2026, il completamento potrà avvenire entro la fine del 2028.”

Benefici per il territorio

“L’opera migliorerà in modo significativo l’interconnessione del territorio – ha evidenziato l’assessore Spiller – Si tratta di un intervento complesso, ma strategico per la mobilità dell’area.”

Per l’assessore Baldinazzo, il ponte rappresenta anche una risposta a criticità idrogeologiche: “Per Longare è un intervento fondamentale che aiuterà a risolvere problemi viabilistici e idrici legati alle alluvioni.”

Caratteristiche tecniche del nuovo ponte

Il nuovo ponte di Debba avrà le seguenti caratteristiche principali:

Tipologia strutturale: ponte in curva a 6 campate

ponte in curva a 6 campate Lunghezza complessiva: 313,4 metri (inserito in un asse viario di circa 550 metri)

313,4 metri (inserito in un asse viario di circa 550 metri) Larghezza variabile: da 11,50 a 15 metri

da 11,50 a 15 metri Sezione viaria: due corsie (una per senso di marcia)

Pista ciclopedonale

È prevista una pista ciclopedonale in sede propria a doppio senso di marcia:

larghezza costante di 2,50 metri

fino a 4 metri in alcuni tratti esterni al ponte

separazione dalla carreggiata tramite cordolo in calcestruzzo armato con barriera di sicurezza

rampe di raccordo su entrambi i lati (Riviera Berica e San Pietro Intrigogna)

Sottoservizi e infrastrutture tecnologiche

Il ponte sarà anche un’infrastruttura tecnologica strategica. È prevista una dorsale interna che ospiterà i sottoservizi, tra cui:

nuova condotta acquedottistica per l’interconnessione tra la centrale del Moracchino e quella di Bertesina e la rete consortile dell’area berica

potenziamento del gasdotto e dell’elettrodotto

integrazione con fibra ottica per telecontrollo e gestione intelligente delle reti

Il nuovo ponte di Debba si configura quindi come un’opera infrastrutturale complessa e multidisciplinare, destinata a incidere in modo significativo sulla viabilità, sulla sicurezza idraulica e sull’efficienza dei sottoservizi dell’area berica.