Salvini: “Se uno stupra o uccide va tolta la cittadinanza”. La proposta che riaccende lo scontro politico

ROMA, 19 maggio 2026 – Nuova presa di posizione di Matteo Salvini sul tema della cittadinanza e della sicurezza, destinata a riaccendere il dibattito politico. Il leader della Lega ha affermato che, in caso di reati gravi, dovrebbe essere possibile arrivare alla revoca della cittadinanza.

“Se uno stupra o uccide gli voglio revocare la cittadinanza”, ha dichiarato Salvini, rivolgendosi ai colleghi di maggioranza, alle opposizioni e ai giornalisti, aggiungendo che il tema riguarda il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini stranieri naturalizzati.

Secondo il vicepremier, l’Italia sarebbe tra i Paesi europei che concedono il maggior numero di cittadinanze, “insieme alla Spagna”. Una parte dei nuovi cittadini, ha sostenuto, “se la stramerita”, mentre una minoranza non rispetterebbe i requisiti minimi di convivenza civile dopo aver ottenuto permessi e cittadinanza.

Salvini ha poi richiamato il tema della sicurezza pubblica e dell’integrazione, citando il caso di cronaca avvenuto a Modena e sostenendo che esistano criticità legate alle seconde generazioni. “Il problema della mancata integrazione esiste”, ha detto, ricordando anche altri episodi di cronaca recente.

Il leader della Lega ha poi rilanciato la sua proposta: in presenza di reati particolarmente gravi come stupri, omicidi, rapine a mano armata o atti terroristici, dovrebbe essere possibile rivedere lo status di cittadinanza. “La legge già prevede strumenti per i reati terroristici – ha aggiunto – ma io chiedo se non sia giusto rimettere in discussione il patto di fiducia quando viene violato in modo così grave”.

Le sue parole arrivano in un clima politico già teso sul tema immigrazione e sicurezza, e sono destinate a suscitare reazioni sia nella maggioranza che nelle opposizioni, oltre che nel mondo del giornalismo e dell’opinione pubblica.