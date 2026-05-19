“Non è stata la mano di Dio”: al Teatro Astra uno spettacolo su legalità e memoria per don Peppe Diana

VICENZA – Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Astra ospita “Non è stata la mano di Dio” del Teatro dei Cipis, evento inserito nella Giornata della Legalità e dedicato alla memoria di don Peppe Diana e al tema dell’impegno civile contro la criminalità organizzata.

Lo spettacolo rappresenta l’ultimo appuntamento fuori abbonamento della stagione Terrestri 25/26 ed è parte della programmazione di Bill, Biblioteca della Legalità del Comune di Vicenza. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comitato don Peppe Diana e la partecipazione dell’associazione Libera.

La serata sarà introdotta da Paola Cortiana di Bill e dall’avvocato Igor Brunello del foro di Vicenza, che proporrà un inquadramento giuridico dei temi trattati. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza e con la Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi ed è valido ai fini dei crediti deontologici per gli iscritti all’Ordine.

Lo spettacolo

“Non è stata la mano di Dio” è un racconto teatrale articolato in nove capitoli, simbolicamente rappresentati come “nove mani di colore”. Al centro della narrazione c’è il 19 marzo 1994, data dell’omicidio di don Peppe Diana a Casal di Principe, figura simbolo della lotta alla camorra.

A raccontare la storia è Beppe, membro della comunità segnato per sempre da quel giorno, anche fisicamente. Attraverso la sua memoria, lo spettacolo ripercorre il contesto sociale e civile in cui si inserì l’impegno del sacerdote, accostandolo ad altre figure come don Pino Puglisi, Oscar Romero e don Tonino Bello.

Il protagonista restituisce anche la complessità di quegli anni, tra coraggio civile e tentativi di delegittimazione, ricordando la denuncia della camorra come presenza strutturale nel territorio e la successiva macchina del fango costruita per colpire l’azione di don Diana.

Scritto e interpretato da Corrado la Grasta, lo spettacolo è una produzione Teatro dei Cipis con il patrocinio del Comitato don Peppe Diana. L’obiettivo è custodire e trasmettere la memoria storica, soprattutto alle nuove generazioni, affinché il sacrificio del sacerdote resti testimonianza viva di responsabilità civile.

La compagnia Teatro dei Cipis

Il Teatro dei Cipis nasce nel 2006 dall’iniziativa di Corrado la Grasta e Giulia Petruzzella come associazione dedicata alla formazione e alla produzione teatrale, con un forte legame con il teatro civile e il racconto della realtà.

La Grasta, formatosi in Scienze della Comunicazione con una tesi sul teatro di narrazione di Marco Paolini, ha firmato lavori come “M120XM90 spettacolo ad una voce” (semifinalista al Premio Scenario/Ustica 2007), “Piedi Sporchi” (2012, dedicato a don Tonino Bello) e “Non è stata la mano di Dio”.

Petruzzella, attrice ed educatrice teatrale, ha studiato ai Cantieri Teatrali Koreja di Lecce e al Teatro Kismet di Bari, sviluppando anche un percorso pedagogico e formativo legato al Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal e alla Dance e Teatrability.

Accesso e biglietti

Per chi raggiunge il Teatro Astra in auto è attivo il progetto AstraCar, servizio di car sharing tra spettatori per ridurre traffico e impatto ambientale, con iscrizione tramite canale Telegram dedicato.

I biglietti sono disponibili con le seguenti tariffe:

intero: 15 euro

ridotto under 30, over 65 ed enti convenzionati: 13 euro

gruppi (minimo 10 persone): 10 euro

studenti scuole superiori: 7 euro

Agli avvocati partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi in materia non obbligatoria, con registrazione tramite portale Sferabit.

Per informazioni: www.teatroastra.it, Teatro Astra – Contrà Barche 55, Vicenza, tel. 0444 323725, email info@teatroastra.it.