AMBIENTEOVEST VICENTINO
19 Maggio 2026 - 17.36

Sostenibilità, Acque del Chiampo ospita la consegna dell’ESG Recognition DNV al Gruppo Dani

REDAZIONE
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ARZIGNANO, 19 MAGGIO – La Sala del Consiglio di Acque del Chiampo ha ospitato la cerimonia di consegna dell’ESG Recognition DNV al Gruppo Daniprima azienda conciaria italiana ad ottenere il riconoscimento che attesta un percorso strutturato sui temi ambientali, della qualità e della sicurezza.

L’ESG Recognition, rilasciato da DNV – uno dei principali enti di certificazione e classificazione a livello mondiale – certifica la presenza di sistemi di gestione conformi agli standard internazionali ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001, confermando un modello industriale orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e al miglioramento continuo.

Per Acque del Chiampo, Società Benefit e riferimento per il servizio idrico e la depurazione industriale del distretto conciario, ospitare questo momento ha rappresentato un’occasione per valorizzare le aziende del territorio impegnate in percorsi ESG concreti e verificabili: un segnale importante per tutto il distretto a conferma di come sostenibilità, innovazione e competitività possano crescere insieme.

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