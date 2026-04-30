Torna la Venice Climate Week, focus sul Pianeta Acqua

Torna dal 3 all’8 giugno a Venezia la seconda edizione della Venice Climate Week – Planet Aqua, Planet Peace: sei giorni, sette location, oltre cento speaker internazionali tra scienziati, policy maker, imprenditori, artisti e attivisti per parlare di crisi climatica e transizione ecologica, con un focus specifico sulle società fondate sull’acqua.

La Venice Climate Week,, presentata oggi a Roma presso la sede della fondazione Marevivo nel Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana è nata da un’idea del giornalista Riccardo Luna e curata insieme a Sara Roversi (Future Food Institute) e Cristiano Seganfreddo (FlashArt).

L’evento, spiegano gli organizzatori, “si configura come un laboratorio vivente di diplomazia, un processo globale di costruzione di alleanze e una piattaforma di leadership rigenerativa: uno spazio in cui innovatori, sindaci, decisori politici, scienziati, imprenditori e attori finanziari sono chiamati a co-progettare strategie per la rigenerazione planetaria attraverso le lenti dell’acqua, del clima e della giustizia”. La scelta di Venezia non è casuale. Nel 2025 è stata lanciata e sottoscritta la Venice Water Declaration, un appello internazionale promosso insieme a Jeremy Rifkin e alla Città di Venezia per la tutela delle città d’acqua e per l’adozione di modelli rigenerativi fondati su giustizia climatica, ecologia integrale e cooperazione territoriale.