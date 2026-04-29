5G e ambiente: il Veneto potenzia i controlli con nuove strumentazioni e monitoraggi nelle scuole

La Regione del Veneto rafforza le attività di controllo sui campi elettromagnetici legati alle tecnologie di nuova generazione, a partire dal 5G, grazie a un nuovo accordo con ARPAV che punta sull’acquisizione di strumenti più avanzati e su un ampliamento dei monitoraggi sul territorio.Il provvedimento, approvato nell’ambito del “Quinto Programma CEM”, consente infatti di dotare ARPAV di nuove apparecchiature per effettuare rilevazioni più precise e aggiornate, migliorando la capacità di analisi e controllo.“Con questa iniziativa – dichiara l’assessore all’Ambiente Elisa Venturini – il Veneto compie un passo concreto in avanti: investiamo in nuove tecnologie per rendere i monitoraggi più efficaci e puntuali”. “Il nostro obiettivo è potenziare il sistema di controllo e garantire dati sempre più affidabili ai cittadini”.Il progetto prevede un rafforzamento delle attività di monitoraggio, con particolare attenzione ai luoghi più sensibili e frequentati quotidianamente. Tra questi, un ruolo centrale sarà riservato alle scuole, anche grazie alla collaborazione con il Corecom.“Grazie al lavoro con il Corecom vogliamo aumentare le verifiche proprio nelle scuole, per capire meglio i livelli di esposizione nei contesti dove si trovano i più giovani”, spiega Venturini. “È una scelta che va nella direzione della massima attenzione e trasparenza”.L’accordo con ARPAV consentirà inoltre di ampliare il numero dei controlli e di migliorare la qualità delle rilevazioni, sfruttando strumenti più evoluti e metodologie aggiornate.“Non si tratta solo di monitorare di più, ma di monitorare meglio”, conclude l’assessore. “Vogliamo essere pronti ad accompagnare l’innovazione tecnologica con controlli rigorosi e una comunicazione chiara verso i cittadini”.Le attività partiranno nei prossimi mesi e rappresentano un ulteriore passo nel percorso della Regione per coniugare sviluppo tecnologico e tutela dell’ambiente e della salute.