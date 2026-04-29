Trail degli Eroi lancia la XV edizione





“Se non fosse degli Eroi, sarebbe solo un Trail”. Un claim che è una dichiarazione d’amore per il Monte Grappa e la sua storia, che permea ogni single track, ogni pietra, ogni trincea. Luogo sacro della Grande Guerra, situato tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno, ospita il maestoso Sacrario Militare che custodisce le spoglie di oltre 22.000 soldati. I nostri Eroi.



Ed è proprio da questo luogo che transiteranno, il prossimo 20 settembre, gli atleti che si metteranno alla prova sui tracciati del Trail degli Eroi: tre distanze agonistiche e due non (una camminata ludico-motoria e un mini trail riservato ai più piccoli) volte alla valorizzazione del territorio. La manifestazione è organizzata da I Lupi Team che, dal 2011, forte del prezioso e fondamentale supporto del Gruppo Alpini di Romano d’Ezzelino, promuove la conoscenza dei crinali di Cima Grappa attraverso lo sport. La gara ricalca infatti, dove possibile, i tratti di trincea della Grande Guerra e l’Alta Via degli Eroi.



Capace di richiamare migliaia di partecipanti da tutto il mondo, ogni anno campioni affermati e semplici appassionati si ritrovano qui, uniti da qualcosa che va oltre il trail running. Un nome che racchiude un significato profondo: lungo il percorso gli atleti corrono sugli stessi sentieri che furono teatro della resistenza delle truppe alpine. Ogni passo diventa così un incontro con la storia, un viaggio carico di memoria, emozione e fatica, fino a toccare Cima Grappa, che con i suoi 1.775 metri è il punto più alto del percorso, e il suo Sacrario. Qui, per regolamento, si transita in silenzio e nel rispetto della sacralità del luogo.



Giunto oggi alla sua XV edizione, il Trail degli Eroi è stato inserito nel 2021 nel progetto UNESCO dell’IPA Asolo Monte Grappa, quale unica manifestazione del territorio capace di coinvolgere, unire e sensibilizzare la Regione, le tre Province e i 23 Comuni su cui insiste il Massiccio del Grappa.



Le iscrizioni apriranno nella giornata simbolica del 25 aprile 2026 e, per tutti coloro che si iscriveranno online nelle prime 24 ore, l’organizzazione ha previsto una promozione speciale. La stessa verrà applicata anche a chi si iscriverà presso lo stand de I Lupi Team presente alla Duerocche Asolo Prosecco Trail. L’organizzazione crede infatti nella collaborazione e sinergia con le altre gare del territorio e, proprio per questo, ha attivato delle collaborazioni con quelle che, oggi gare-amiche, domani potrebbero diventare un circuito trail veneto. Oltre alla Duerocche, il team I Lupi sarà presente al Gran Raid delle Prealpi Trevigiane del 16 maggio.



Ma veniamo alle distanze. Le gare da 46 km e 2.500 metri D+ (Trail degli Eroi) e 27 km e 1.700 metri D+ sono i due percorsi trail che, attraverso i principali sentieri e crinali del Monte Grappa, conducono fino alla vetta (1.775 metri). Da qui, nelle giornate terse, la vista spazia dalle Dolomiti fino alla laguna di Venezia. Più particolare, invece, la formula Downhill, che prevede un transfer fino a Cima Grappa, da cui partirà la gara, tutta in picchiata verso il traguardo. Oltre alla classica non competitiva riservata ai più piccoli, gratuita sotto gli 8 anni, la novità di quest’anno è la camminata ludico-motoria Santa Felicita degli Eroi: 14 chilometri e dislivello contenuto, ideale per gli accompagnatori o per chi desidera semplicemente godersi il paesaggio.



