Rider francese di 23 anni consegna le pizze in Ferrari

A Tolone, un giovane di 23 anni ha trovato un modo decisamente fuori dal comune per farsi notare sui social: consegnare pizze a bordo di una Ferrari rossa presa in prestito, trasformando un semplice lavoro da rider in uno spettacolo urbano diventato virale.

Yohann sogna infatti di diventare un creator di contenuti online, ma finora fatica a emergere. Nel frattempo si arrangia con lavoretti saltuari, tra cui le consegne di pizze. Proprio da questa quotidianità è nata l’idea che lo ha reso virale: unire il lavoro, la passione per le auto di lusso e il desiderio di costruire una carriera sui social.

Il giovane ha iniziato a filmarsi mentre effettuava consegne speciali a bordo di una vettura sportiva italiana di colore rosso, attirando subito l’attenzione dei passanti e degli utenti online. Il risultato è stato immediato: il video ha iniziato a circolare sui social, generando curiosità e condivisioni.

Secondo quanto raccontato, le pizze vengono offerte gratuitamente e non c’è alcun costo per chi le riceve. L’obiettivo non è il guadagno diretto, ma la creazione di contenuti capaci di sorprendere e coinvolgere.

Sui social Yohann continua a pubblicare video dedicati al mondo delle auto, mostrando veicoli e reazioni delle persone. Per distinguersi dagli altri creator, ha scelto un format insolito: consegne scenografiche a bordo di auto di lusso prese in prestito, trasformando le strade di Tolone in un set a cielo aperto.

“L’idea è di prendere in prestito auto diverse per creare eventi da filmare, mostrando le reazioni della gente e valorizzando le auto in città”, ha spiegato. Il progetto potrebbe continuare con nuovi mezzi e nuove consegne gratuite, sempre con l’obiettivo di ottenere visibilità e reazioni positive.

Yohann spera che i prossimi video possano continuare a crescere in popolarità, anche se ammette che non è semplice farsi spazio nel mondo dei social. Nel frattempo, la sua idea ha già acceso la curiosità del web.