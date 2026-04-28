Caso Minetti, il primario di Padova: «Mai curato il bambino, nessun contatto»

Torna al centro dell’attenzione il caso legato alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti, ex igienista dentale ed ex consigliera regionale lombarda, provvedimento che ha suscitato dibattito anche per le motivazioni legate alle condizioni di salute del figlio. Secondo le ricostruzioni giornalistiche emerse nei giorni scorsi, nel percorso che avrebbe portato alla concessione della misura sarebbe comparso anche il nome di uno specialista dell’Azienda Ospedale Università di Padova.

A intervenire è ora direttamente il professor Luca Denaro, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia pediatrica e funzionale dell’ospedale padovano, che con una nota chiarisce la propria posizione: «Non ho mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e non ho mai avuto in cura il bambino».

Il nome del primario era stato infatti citato nelle ricostruzioni mediatiche relative alla vicenda, che collega la concessione della grazia alle condizioni di salute del figlio della Minetti. Una circostanza che lo stesso Denaro smentisce in modo netto, prendendo le distanze da qualsiasi coinvolgimento diretto nel caso.

La precisazione arriva mentre restano al centro dell’attenzione pubblica i passaggi che hanno portato al provvedimento di grazia e le valutazioni che lo hanno accompagnato.