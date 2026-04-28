Loch Trail Cup verso il record: sull’Altopiano di Asiago la corsa che unisce sport, memoria e grandi numeri

Si avvicina la seconda edizione della Loch Trail Cup – Run of Legends e cresce l’attesa sull’Altopiano di Asiago. Manca meno di un mese all’evento in programma dal 22 al 24 maggio, e il numero degli iscritti continua a salire, con la possibilità concreta di un record di partecipazione.

La manifestazione, ospitata nell’area di Roana e del suo laghetto, si conferma un appuntamento dedicato sia agli specialisti della corsa in montagna sia agli appassionati di attività outdoor. Dopo il debutto dello scorso anno, i tracciati sono stati ampliati e perfezionati per accogliere oltre 500 runner.

Il programma prevede due nuove distanze di punta pensate per gli atleti più esperti: una 100 km con 4000 metri di dislivello positivo e una 52 km con 2200 metri di dislivello. Percorsi tecnici e impegnativi, caratterizzati da salite e discese continue, che rappresentano una sfida estrema per gli specialisti del trail running.

Accanto alle prove principali, la società organizzatrice Trail Running 7C ha previsto anche percorsi più accessibili per allargare la partecipazione: 23 km, 13 km e 7,5 km, pensati per chi vuole vivere l’esperienza sportiva in modo meno competitivo ma immerso nella natura.

La corsa non è solo competizione, ma anche un viaggio nei luoghi della memoria della Prima Guerra Mondiale, attraversando sentieri e scenari che raccontano la storia dell’Altopiano e il suo legame con il passato.

Sul fronte delle iscrizioni, l’interesse è molto alto: le adesioni alle gare principali della 100 e della 52 km resteranno aperte fino al 22 maggio, ma gli organizzatori non escludono una chiusura anticipata in caso di sold-out. Per le distanze più brevi e non competitive, invece, sarà possibile iscriversi fino alla mattina della partenza, anche se è consigliata la registrazione online tramite piattaforma Icron.

Un evento che unisce sport, natura e memoria storica, destinato a richiamare atleti e appassionati da tutta Italia e non solo.