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28 Aprile 2026 - 11.23

Vicenza, cade in bici dopo un malore: uomo ricoverato in gravi condizioni. Traffico il tilt a San Biagio (video)

REDAZIONE
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Nel centro storico di Vicenza, poco prima delle 10 di questa mattina, un uomo ha accusato un malore mentre si trovava in bicicletta ed è caduto a terra riportando un trauma alla testa.

L’episodio è avvenuto in contrà San Biagio, davanti alla sede di Magis, in una zona molto frequentata della città. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista avrebbe perso i sensi improvvisamente, finendo sull’asfalto e battendo violentemente il capo nella caduta.

Sul posto è intervenuto il personale del SUEM 118, che ha prestato le prime cure all’uomo. Il paziente è stato successivamente intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni gravi.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità: il traffico nella zona è rimasto rallentato e parzialmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le cause del malore sono al momento in corso di accertamento. (Video A. G.)

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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