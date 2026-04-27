Veneto – Nigeriano condannato a 15 anni per violenza sessuale chiede permesso di soggiorno: arrestato

A Padova la Polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 51 anni ricercato a livello europeo per una pesante condanna per violenza sessuale. L’uomo si era presentato in Questura per avviare la procedura di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma i controlli di routine hanno permesso di scoprire la sua vera identità giudiziaria.

Durante l’istruttoria della pratica, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno effettuato verifiche nelle banche dati internazionali, accertando che a suo carico risultava un mandato di arresto europeo emesso nel 2019. Il provvedimento si riferisce a una condanna a 15 anni di reclusione inflitta dalla magistratura tedesca per un grave episodio risalente al 2014.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità tedesche, l’uomo avrebbe aggredito una giovane donna nei pressi di Augusta, costringendola a seguirlo in una zona isolata dove avrebbe poi commesso la violenza. L’episodio aveva provocato anche lesioni alla vittima.

Dopo i fatti, l’uomo aveva lasciato la Germania e si era trasferito in Italia entro la fine dello stesso anno, utilizzando inizialmente false generalità nel tentativo di sottrarsi alle indagini e regolarizzare la propria posizione.

Una volta emersa la corrispondenza tra il mandato di arresto e la sua identità, la Polizia ha proceduto immediatamente all’arresto. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle procedure di estradizione o dell’esecuzione del provvedimento europeo.MODALITÀ SVILUPPATORE