Arzignano, Enrico Marcigaglia candidato sindaco per la Lega

La Lega – Liga Veneta ufficializza la candidatura di Enrico Marcigaglia a sindaco di Arzignano per le elezioni amministrative del 2026. Una scelta che -recita un comunicato stampa della Lega- punta sulla continuità del “buon governo” dell’amministrazione guidata da Alessia Bevilacqua, valorizzando i risultati raggiunti e proiettando la città verso nuovi obiettivi di sviluppo.

Un elemento chiave della coalizione sarà proprio il ruolo di Bevilacqua, che scende in campo come capolista della squadra dei candidati consiglieri, sostenendo direttamente Marcigaglia. La sfida sarà quindi a quattro: Marcigaglia affronterà Riccardo Masiero, sostenuto da civiche e dal resto del Centrodestra, Luca Lazzaroni per il PD e Mauro Perozzo della lista civica Nova Repubblica.

Le parole del candidato

“La mia candidatura e soprattutto il nostro programma nasce con un obiettivo chiaro: dare continuità al buon governo dell’Amministrazione Bevilacqua e portare a termine i tanti progetti che meritano di essere completati nel migliore dei modi per rendere Arzignano una città sempre più viva, attrattiva e vivibile.

I risultati e i numeri ottenuti in questi anni sono tangibili e verificabili, ma un programma elettorale non può essere solo un elenco di obiettivi.

Alla base di ogni nostra scelta, poniamo 3 valori non negoziabili: Coerenza, Concretezza e Lealtà.

Senza questi principi, ogni azione, seppur efficace rischia di perdere il suo significato più profondo.

Per noi, la politica deve avere una solo linea guida: Agire con integrità per aiutare le persone a vivere meglio. Questo è l’insegnamento più grande che ho imparato lavorando al fianco di Alessia Bevilacqua.

Essere Sindaco non è solo un titolo da esibire durante cene ed inaugurazioni.

Fare il Sindaco significa vivere ogni giorno l’impegno di dare il massimo per la propria comunità.

Significa avere il coraggio delle scelte difficili e sentire il peso della responsabilità nel guidare una città complessa e importante come Arzignano.

La mia non è stata una decisione presa alla leggera. In questi anni di servizio per la città ho visto e imparato che la fascia tricolore è un impegno profondo, una responsabilità che spesso toglie il sonno alla notte.

In questi anni, al fianco di Alessia, abbiamo affrontato e superato l’impensabile: il buio della pandemia mondiale, la furia del tornado che ha distrutto case ed aziende, la difficile battaglia legale vinta che ha portato alla riapertura delle piscine, la soluzione contro la contaminazione dei PFAS e la difesa del nostro territorio contro chi voleva costruire un inceneritore. Ho vissuto sulla mia pelle cosa significa prendere decisioni difficili quando la comunità ha paura o chiede giustizia.

So bene quanto sia difficile guidare una città complessa come Arzignano, ma penso d’avere maturato l’esperienza necessaria per poter sostenere questa importante responsabilità.

In queste settimane ho scelto di non rispondere a provocazioni e attacchi personali che hanno coinvolto anche la mia famiglia. Chi mi conosce sa che la mia forza e solidità risiedono nella lealtà e nella trasparenza con cui ho sempre servito Arzignano. Preferisco il sereno silenzio del costruire al rumore del distruggere. La mia sarà una campagna elettorale sobria e concreta: fatta di idee, progetti e rispetto, perché la nostra città merita una guida sicura che trasformi le visioni in realtà, senza perdersi in inutili malignità gratuite.

Raccogliere il testimone Bevilacqua sarà una sfida molto difficile che affronto con determinazione ma anche con la serenità di avere comunque Alessia al mio fianco.

La mia promessa è semplice, COSTRUIRE INSIEME UN’ ARZIGNANO SEMPRE + FORTE.”

Il sostegno della Lega

In una dichiarazione congiunta, Andrea Tomaello, Denis Frison, Roberto Ciambetti e Paolo Borchia sottolineano:

“La candidatura di Enrico Marcigaglia rappresenta non solo la continuità del buon governo Bevilacqua che in questi anni ha saputo raccogliere il 70% del gradimento dei cittadini, ma anche la volontà di rafforzare un modello amministrativo che ad Arzignano ha dimostrato di funzionare: concretezza, attenzione ai cittadini e capacità di affrontare anche le sfide più difficili.

In questi anni Arzignano è cresciuta ed è diventata un punto di riferimento nel territorio vicentino.

Oggi serve consolidare questi risultati e guardare avanti con una visione chiara di sviluppo, sicurezza e qualità della vita.

La Lega sostiene con convinzione una squadra unita e radicata, che conosce il territorio e lavora ogni giorno per la propria comunità.

Con Marcigaglia, Arzignano può continuare a crescere con serietà, stabilità e prospettiva.”

Il programma: 10 pilastri

Il programma elettorale, composto da 22 pagine e articolato in 13 capitoli, sarà presentato nelle prossime settimane. Intanto sono stati anticipati i principali punti:

Sicurezza e legalità: potenziamento pattuglie serali e notturne, telecamere H24, contrasto a furti, spaccio e microcriminalità Commercio e vitalità urbana: eventi come “Mercoledì by Night”, iniziative estive e natalizie, sostegno ai locali per giovani e recupero di aree dismesse con 100 nuovi parcheggi gratuiti Pista ciclo-pedonale di via Restena e integrazione con il Bike Park “Arzignano Beach” Nuova piscina pubblica all’aperto con capitali privati Riqualificazione di piazza Pellizzari con nuova viabilità e parcheggi alberati Nuovo asilo nido e riduzione rette Nuova sala civica da 500 posti per attività sociali e culturali Riduzione pressione fiscale: conferma esenzione IMU prima casa e taglio TARI Sanità: potenziamento ambulatori e medici di base con la Casa della Comunità Ambiente: no all’inceneritore e monitoraggio continuo delle acque per mantenere lo standard “PFAS Zero”

Il profilo

Classe 1981, Marcigaglia ha 44 anni ed è il candidato più giovane ma con un lungo percorso amministrativo: oltre 17 anni di esperienza come assessore, presidente del Consiglio, vicesindaco e portavoce del sindaco.

Militante della Lega da oltre vent’anni, ha seguito dossier chiave come sicurezza urbana, tutela ambientale e gestione delle emergenze. Alla base del suo impegno anche un’esperienza personale segnata da un grave infortunio in giovane età, che lo ha portato a confrontarsi con il tema della fragilità e della disabilità.

Sul piano professionale è consulente tecnico con esperienza ventennale nei settori del design, della sicurezza e della qualità immobiliare.

Una candidatura che punta dunque su esperienza, continuità amministrativa e una visione orientata allo sviluppo, alla sicurezza e all’inclusione.