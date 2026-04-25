Rocchi indagato, l’Inter nel mirino: è la nuova calciopoli?

Gianluca Rocchi indagato, il Var sotto accusa, l’ombra dei favoritismi verso l’Inter e una domanda che torna a bruciare nel calcio italiano: siamo davanti a una nuova Calciopoli? Il solo fatto che questa domanda sia diventata credibile racconta già la gravità del momento. Perché quando un designatore arbitrale finisce nel mirino per presunte pressioni e possibili condizionamenti delle decisioni, non si parla più soltanto di un rigore discusso, di un fuorigioco millimetrico o di un errore umano. Si entra in un territorio molto più pericoloso: quello della fiducia tradita.

Il calcio italiano conosce bene questo tipo di rumore. Lo ha già sentito nel 2006, quando Calciopoli spazzò via la presunta normalità del sistema e mostrò quanto potere potesse nascondersi dietro una designazione, una telefonata, una pressione indiretta, una scelta arbitrale apparentemente tecnica. Oggi nessuno può dire che la storia si stia ripetendo identica, ma sarebbe ingenuo fingere che non ci siano somiglianze inquietanti. Anche allora, all’inizio, sembravano solo sospetti. Anche allora, molti parlavano di polemiche da bar, di vittimismo dei tifosi, di teorie costruite sulle moviole. Poi il quadro cambiò.

Il punto non è stabilire oggi una sentenza definitiva. Il punto è che il sistema arbitrale italiano si trova di nuovo davanti a un’accusa devastante: quella di non essere stato soltanto imperfetto, ma potenzialmente orientato. Se davvero alcune decisioni fossero state condizionate, se davvero il Var fosse stato usato non come strumento di giustizia ma come leva per indirizzare partite e risultati, allora saremmo oltre l’errore tecnico. Saremmo dentro uno scandalo di sistema. E a quel punto il paragone con Calciopoli non sarebbe più una provocazione giornalistica, ma una chiave di lettura inevitabile.

Il nome dell’Inter rende tutto ancora più esplosivo. Da mesi, una parte del tifo avversario denuncia presunti episodi favorevoli ai nerazzurri, decisioni contestate, interventi Var considerati discutibili, una sensazione diffusa di squilibrio. Fino a ieri potevano sembrare accuse di parte, figlie della rivalità e del clima tossico che accompagna ogni campionato. Ma quando un’inchiesta tocca il vertice della gestione arbitrale, quelle lamentele cambiano peso. Non diventano automaticamente prove, ma smettono di essere liquidabili come semplice folklore da social.

È qui che nasce l’effetto “nuova Calciopoli”. Non perché ci siano già verdetti, retrocessioni o condanne sportive. Ma perché il cuore del sospetto è lo stesso: chi controlla i controllori? Chi garantisce che le decisioni siano libere, autonome, trasparenti? Chi può assicurare ai tifosi che il Var non sia diventato una stanza opaca, dove una partita può cambiare direzione non per ciò che accade in campo, ma per ciò che viene deciso davanti a un monitor?

Rocchi, in questa vicenda, non è una figura qualunque. È il capo dei designatori, l’uomo che rappresenta la linea tecnica degli arbitri, la gestione delle valutazioni, il rapporto tra campo e sala Var. Per questo la sua posizione è così pesante. Se il sospetto riguarda un arbitro isolato, il danno è grave ma circoscritto. Se riguarda chi coordina, valuta e indirizza l’intero movimento arbitrale, il danno diventa istituzionale. Non è più solo una partita sotto osservazione: è l’intero campionato a finire sul banco degli imputati.

Il calcio italiano non può permettersi di rispondere con il solito copione: silenzi, comunicati freddi, difesa corporativa, attesa che la bufera passi. Sarebbe l’errore peggiore. Perché quando il sospetto riguarda la regolarità della competizione, ogni giorno di ambiguità diventa veleno. Ogni audio non chiarito, ogni designazione contestata, ogni immagine Var non spiegata alimenta l’idea che il sistema abbia qualcosa da nascondere. E nel calcio, la percezione spesso pesa quasi quanto la verità giudiziaria.

La nuova Calciopoli, se davvero sta nascendo, potrebbe essere diversa da quella del 2006. Meno fatta di telefonate tradizionali e più di pressioni tecniche, interpretazioni pilotate, interventi selettivi, valutazioni Var usate in modo diseguale. Non necessariamente un sistema identico al passato, ma forse un sistema più moderno, più difficile da leggere, più raffinato. Ed è proprio questo a renderlo potenzialmente ancora più insidioso: oggi non serve sempre cambiare una designazione per influenzare una partita. Può bastare decidere quando intervenire e quando no.

La domanda più scomoda è questa: quanti risultati sono stati realmente determinati dal campo e quanti, invece, sono stati alterati da decisioni opache? È una domanda durissima, ma ormai inevitabile. Perché se il tifoso comincia a pensare che il campionato non sia più una competizione leale, il danno è già fatto. Non serve nemmeno attendere una sentenza per capire che il rapporto di fiducia tra pubblico, arbitri e istituzioni è stato colpito al cuore.

Naturalmente, la presunzione di innocenza resta un principio fondamentale. Rocchi e chiunque altro venga coinvolto hanno il diritto di difendersi, e nessuna accusa può essere trasformata in condanna prima del tempo. Ma la prudenza giudiziaria non può diventare cecità sportiva. Il calcio ha il dovere di pretendere chiarezza immediata, perché non si tratta di una vicenda privata: si tratta della credibilità del campionato, dei club, dei tifosi e degli stessi arbitri.

Se emergerà che tutto è stato un equivoco, il sistema dovrà comunque spiegare perché sia stato possibile arrivare a un livello simile di sfiducia. Se invece verranno confermati favoritismi, pressioni o condizionamenti, allora il calcio italiano dovrà avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Non “polemiche arbitrali”, non “sviste Var”, non “episodi controversi”. Ma scandalo. Sistema. Nuova Calciopoli.

E forse è proprio questo il punto: la nuova Calciopoli non comincia il giorno delle sentenze. Comincia quando milioni di tifosi guardano una partita e non credono più a ciò che vedono. Comincia quando ogni fischio viene sospettato, ogni silenzio del Var diventa un indizio, ogni favore arbitrale sembra parte di un disegno più grande. Se il calcio italiano vuole evitare di rivivere il suo incubo peggiore, deve fare adesso ciò che troppo spesso ha evitato: aprire tutto, spiegare tutto, punire tutto ciò che va punito.

Perché questa volta non basterà dire che sono solo errori. Questa volta il sospetto è troppo grande, i nomi sono troppo pesanti e la ferita è troppo profonda. E quando il sospetto arriva fino al vertice del sistema arbitrale, il fantasma di Calciopoli non è più un ricordo del passato. È una minaccia presente.