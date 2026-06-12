Facebook e Instagram in tilt: migliaia di segnalazioni in tutto il mondo, WhatsApp l’unica app che ‘resiste’

Disagi globali nel pomeriggio di oggi per gli utenti delle piattaforme del gruppo Meta. Facebook e Instagram stanno registrando problemi di funzionamento in numerosi Paesi, con migliaia di segnalazioni arrivate nel giro di pochi minuti da parte degli utenti che non riescono ad accedere correttamente ai servizi.

Tra i malfunzionamenti più segnalati figurano il caricamento infinito delle pagine, l’impossibilità di visualizzare le bacheche di Facebook, problemi nella pubblicazione e visualizzazione delle storie su Instagram e difficoltà di accesso sia tramite smartphone che da browser desktop.

Secondo le segnalazioni raccolte da piattaforme specializzate nel monitoraggio dei disservizi online, il blackout interessa gran parte dell’ecosistema Meta. Al momento, l’unico servizio che sembra continuare a funzionare regolarmente è WhatsApp.

Molti utenti hanno inizialmente pensato a un problema della propria connessione internet o del dispositivo utilizzato, ma l’elevato numero di segnalazioni provenienti da diverse parti del mondo conferma che si tratta di un disservizio generalizzato.

Al momento non sono state comunicate le cause del malfunzionamento e Meta non ha ancora diffuso spiegazioni ufficiali sull’origine del problema né indicazioni sui tempi necessari per il ripristino completo dei servizi.

L’interruzione coinvolge principalmente Facebook e Instagram, mentre gli utenti restano in attesa di aggiornamenti da parte dell’azienda statunitense.