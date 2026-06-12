Veneto – Maxi incendio in un’azienda: in fiamme mille metri quadrati di materiale plastico, due operai in ospedale (video)

GRANTORTO (PD) – Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi all’esterno di un’azienda di Grantorto specializzata nella produzione di vasche e contenitori per l’agricoltura realizzati con granulati di polietilene. Due operai sono rimasti lievemente intossicati dai fumi della combustione e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L’allarme è scattato intorno alle 19. Le fiamme hanno interessato un’ingente quantità di materiale plastico stoccato all’esterno del capannone aziendale, coinvolgendo un’area di circa mille metri quadrati.

I primi a intervenire sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, supportati da un’autopompa e un’autobotte dei comandi di Padova e Vicenza, oltre all’autopompa dei volontari di Borgoricco. Complessivamente sono stati impiegati 23 operatori.

Durante le operazioni di soccorso, due lavoratori che avevano respirato i fumi prodotti dall’incendio sono stati assistiti dai Vigili del fuoco e successivamente affidati al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale in condizioni non gravi.

Grazie al rapido intervento delle squadre, il rogo è stato circoscritto prima che potesse raggiungere le strutture produttive dell’azienda, evitando conseguenze ben più pesanti. Le fiamme sono state poste sotto controllo, mentre proseguono le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di bonifica dell’area interessata.

I tecnici dei Vigili del fuoco stanno ora lavorando per accertare le cause che hanno originato l’incendio.