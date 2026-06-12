Arcugnano, caos alla prima seduta: dichiarata ineleggibile Simona Siotto, ora minaccia ricorso e nuove elezioni

ARCUGNANO (VI) – La prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Arcugnano si è trasformata in un inatteso scontro politico e giuridico. Nel corso dell’insediamento, infatti, la maggioranza ha votato la dichiarazione di ineleggibilità della consigliera di minoranza ed ex candidata sindaco Simona Siotto, interrompendo di fatto i lavori dell’assemblea e rinviando gli altri punti all’ordine del giorno.

A portare la questione all’attenzione del Consiglio è stato il neo sindaco Simone Cuomo, che ha richiamato l’articolo 60 del Testo unico degli enti locali, evidenziando come Siotto risultasse contemporaneamente consigliera comunale di minoranza a Vicenza e consigliera eletta ad Arcugnano.

La consigliera ha contestato immediatamente l’interpretazione proposta, sostenendo che la situazione fosse stata valutata in modo errato. Durante il dibattito ha ricordato di essere stata candidata sindaco ad Arcugnano e di sedere tra i banchi dell’opposizione in virtù del risultato elettorale. Ha inoltre fatto presente di aver annunciato le dimissioni dal Consiglio comunale di Vicenza, anche se nel corso della seduta non sarebbe stato chiarito se tali dimissioni fossero già state formalizzate.

La questione è stata quindi sottoposta al voto dell’assemblea e la maggioranza ha deciso di dichiarare l’ineleggibilità della consigliera, determinandone la decadenza. A quel punto il Consiglio è stato aggiornato a una successiva convocazione, nella quale dovranno essere affrontate anche le altre pratiche rimaste sospese, compresa la presentazione della giunta comunale.

La vicenda appare però destinata a proseguire nelle sedi legali. Siotto, avvocata e figura politica vicina a Fratelli d’Italia, ritiene infatti che la fattispecie riguardi eventualmente una situazione di incompatibilità e non di ineleggibilità. Secondo la sua ricostruzione, la dichiarazione approvata dal Consiglio sarebbe incompatibile con il fatto che la sua candidatura a sindaco sia stata regolarmente accettata senza contestazioni durante la fase elettorale.

L’ex candidata sostiene inoltre che, qualora si confermasse la tesi dell’ineleggibilità, potrebbero emergere interrogativi più ampi sulla validità dell’intera procedura elettorale, poiché il presunto impedimento sarebbe esistito già al momento della presentazione della candidatura.

Per questo motivo starebbe valutando un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, mentre in queste ore si susseguono confronti e approfondimenti tra esperti di diritto amministrativo per chiarire la corretta interpretazione della normativa.

La decisione assunta dal Consiglio comunale rischia ora di aprire un contenzioso con possibili ripercussioni sull’attività amministrativa del Comune. Un’eventualità particolarmente delicata per Arcugnano, che arriva dopo il periodo di commissariamento seguito alla decadenza della precedente amministrazione e proprio nel momento in cui il nuovo governo cittadino avrebbe dovuto avviare la propria attività.