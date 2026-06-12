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12 Giugno 2026 - 15.04

Roberto Mameli eletto segretario generale UILCA CCB, il plauso della UILCA Veneto

REDAZIONE
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Nuovo incarico di vertice per Roberto Mameli nel mondo del credito cooperativo. Nel corso del Congresso del Coordinamento UILCA dei Gruppi Iccrea Banca e Cassa Centrale, svoltosi a Roma, Mameli è stato eletto segretario generale della UILCA CCB.

L’appuntamento congressuale ha riunito dirigenti, delegati e rappresentanti dei lavoratori provenienti da tutta Italia per discutere le principali sfide che attendono il settore del credito cooperativo. Al centro del confronto temi come l’evoluzione organizzativa dei gruppi bancari, la trasformazione digitale, la tutela dell’occupazione e il rafforzamento delle relazioni sindacali, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali a sostegno dei territori e delle economie locali.

L’elezione di Mameli rappresenta il riconoscimento di un percorso maturato nel tempo all’interno della UILCA e del comparto del credito cooperativo. Nel corso della sua attività sindacale ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità, distinguendosi per competenza, capacità di rappresentanza e attenzione alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Un impegno sviluppato soprattutto nell’ambito della contrattazione, della tutela dei diritti e del consolidamento dell’azione sindacale nel settore.

La nomina alla guida della UILCA CCB viene considerata un passaggio importante per il futuro dell’organizzazione e per il rafforzamento della rappresentanza sindacale nel sistema del credito cooperativo.

A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è stato il segretario generale della UILCA Veneto, Mirko Vigolo. «È un importante riconoscimento per lui e per la nostra regione. Roberto Mameli ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza e dedizione al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori. La sua elezione rappresenta motivo di orgoglio per tutta la UILCA Veneto e siamo certi saprà svolgere questo nuovo incarico con autorevolezza e visione, contribuendo alla crescita e al rafforzamento dell’organizzazione».

L’intera UILCA Veneto ha infine rivolto a Mameli gli auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico.

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