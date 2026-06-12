Vicenza – Ater trasforma due ex negozi in residenze universitarie: presto il bando per quattro posti letto

Nuovi alloggi per studenti universitari nel cuore di Vicenza. Ater ha concluso l’intervento di riqualificazione e cambio di destinazione d’uso di due locali commerciali inutilizzati al piano rialzato di un proprio edificio in via Gian Giorgio Trissino, a pochi passi dallo stadio e dal centro storico.

L’operazione ha permesso di trasformare gli spazi in due appartamenti destinati a residenze universitarie, dotati di ingresso indipendente sotto il portico e di una piccola area esterna. Il progetto è nato per contribuire, seppur in misura limitata, a rispondere alla crescente domanda di alloggi per studenti che frequentano i corsi universitari presenti in città.

I lavori hanno interessato la completa riorganizzazione degli ambienti interni. Il primo appartamento, di 41 metri quadrati, è composto da cucina-soggiorno, una camera da letto, bagno e ripostiglio. Il secondo, di 56 metri quadrati, è stato progettato per accogliere anche persone con disabilità e dispone di cucina-soggiorno, due camere, servizio igienico e ripostiglio. Entrambe le unità sono dotate di cantina-magazzino.

L’intervento ha previsto la realizzazione di nuovi spazi interni, il rifacimento completo degli impianti elettrici, termici, idrici e sanitari, la posa di controsoffitti e contropareti in cartongesso, l’installazione di nuovi serramenti e sistemi oscuranti, oltre all’arredamento completo degli alloggi. All’esterno sono stati realizzati una rampa per l’accesso delle persone con disabilità e un posto auto riservato in prossimità dell’ingresso.

Il cantiere era stato avviato a settembre 2025 e si è concluso nell’aprile di quest’anno. L’investimento complessivo ammonta a circa 216.900 euro, finanziati interamente con risorse proprie di Ater.

«Con soddisfazione siamo arrivati alla conclusione dell’intervento di via Gian Giorgio Trissino, che sicuramente non andrà a risolvere la richiesta di alloggi in città per studenti universitari – sottolinea il presidente di Ater Vicenza Valentino Scomazzon – ma ci consente di dare un piccolo contributo alla carenza di strutture ricettive per questa finalità. L’intervento è stato pensato e progettato nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza per cercare di dare una risposta alle esigenze del territorio. Inoltre gli alloggi si trovano in una posizione strategica rispetto alle sedi di studio e alle attività degli studenti».

A breve sarà pubblicato sul sito di Ater l’avviso per l’assegnazione dei posti letto. Tra i requisiti richiesti figurano l’iscrizione, o la futura iscrizione, a corsi di laurea, master o dottorati delle Università di Padova, Verona o Venezia con sede a Vicenza, la residenza a oltre 50 chilometri dalla sede del corso oppure tempi di percorrenza superiori a 80 minuti con i mezzi pubblici, un Isee universitario compreso tra 15 mila e 40 mila euro e l’assenza di debiti o contenziosi con l’Azienda.