Arzignano, violenta aggressione tra minorenni: due feriti, uno è grave. Probabile regolamento di conti

Serata di violenza nel centro di Arzignano, dove sabato sera due minorenni sono rimasti feriti in un’aggressione avvenuta in piena zona centrale. L’episodio, su cui stanno indagando i carabinieri, potrebbe essere legato a contrasti avvenuti nei giorni precedenti tra gruppi di giovani.

Il fatto è accaduto intorno alle 21 in zona Cinema, punto di ritrovo frequentato da molti ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di tre o quattro adolescenti avrebbe raggiunto la piazza cercando un 17enne di origine bengalese, con il quale ci sarebbe stato un litigio la sera prima per motivi banali.

Una volta individuato, il giovane sarebbe stato aggredito. A difenderlo è intervenuto un amico, un 16enne di origine magrebina, ma la situazione è degenerata rapidamente. Durante la colluttazione sarebbero stati utilizzati oggetti contundenti: il 17enne è stato colpito all’addome con la punta di un cacciavite, mentre il 16enne è stato ferito al torace con uno o più fendenti.

I due ragazzi sono riusciti a fuggire e a trovare riparo all’interno di un locale in viale Kennedy, dove è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del Suem 118. Le condizioni del 16enne sono apparse subito gravi: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo e ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Non si esclude la necessità di un intervento chirurgico. Il 17enne, invece, ha riportato ferite meno gravi ed è stato portato all’ospedale Cazzavillan per accertamenti.

Le pattuglie dei carabinieri sono intervenute rapidamente, ma gli aggressori erano già fuggiti. Gli investigatori stanno ora lavorando su testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Le indagini sono in corso e il cerchio attorno al gruppo potrebbe chiudersi a breve.