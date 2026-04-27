Venezia, si sente male e cade in laguna: uomo muore vicino alla stazione di Santa Lucia

Tragedia nella mattinata di domenica 26 aprile a Venezia, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia. Un uomo senza fissa dimora ha perso la vita dopo essere finito in acqua nella zona tra il ponte di Calatrava e la riva della laguna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava seduto lungo la banchina quando, improvvisamente, si sarebbe sentito male. Pochi istanti dopo sarebbe scivolato o precipitato in laguna, probabilmente a causa di un malore. L’allarme è scattato immediatamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e della Polizia locale di Venezia, che hanno recuperato il corpo. Il decesso è stato constatato dal medico intervenuto sul posto.

L’uomo, identificato come un cittadino serbo nato nel 1972 e conosciuto in zona con il nome di “Giorgio”, non aveva documenti con sé. Alcuni passanti lo ricordano come una presenza abituale nell’area della stazione, spesso seduto a osservare la laguna.

La Polizia scientifica della Questura di Venezia ha avviato le indagini per stabilire con certezza la sua identità. Sono state effettuate le prime rilevazioni e raccolte le impronte digitali, che verranno inserite nel sistema Afis della Polizia di Stato per il riconoscimento.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre si lavora per rintracciare eventuali familiari. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.