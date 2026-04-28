Vicentino – Roghi illegali nei campi: tre denunciati per aver bruciato rifiuti in un terreno agricolo

Intervento a tutela dell’ambiente nel Vicentino, dove tre persone sono state denunciate per combustione illecita di rifiuti. I militari della Arma dei Carabinieri della Tenenza di Dueville, al termine di una serie di accertamenti, hanno deferito all’Autorità giudiziaria di Vicenza tre cittadini italiani maggiorenni.

Il fatto risale alla tarda serata del 22 aprile 2026, quando i tre soggetti sono stati sorpresi all’interno di un terreno agricolo mentre davano alle fiamme diversi rifiuti. In particolare, stavano bruciando bancali in legno, materiali plastici e componenti ferrosi.

L’episodio configura il reato di combustione illecita di rifiuti in concorso, previsto dal decreto legislativo 152 del 2006 in materia ambientale.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dai Carabinieri, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati, in particolare quelli legati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.