Veneto – Follia alla sagra: baby gang assalta un coetaneo, salvato da un commerciante coraggioso

Un episodio di violenza tra minorenni ha segnato la Fiera di San Martino a Castelmassa, dove un ragazzo di origine pakistana, ritenuto il “leader” di una baby gang, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia e rissa.

I militari, impegnati nei servizi di vigilanza durante la manifestazione, sono intervenuti dopo la segnalazione del titolare di un chiosco che aveva notato una rissa in corso all’esterno del proprio stand, con protagonisti alcuni giovani stranieri.

Secondo quanto ricostruito, un coetaneo era stato preso di mira dal gruppo e aggredito. A evitare conseguenze peggiori è stato il tempestivo intervento del titolare dello stand, che insieme a tre dipendenti si è lanciato tra i ragazzi riuscendo a sottrarre la vittima alla violenza e a metterla al sicuro all’interno dell’attività.

All’arrivo delle pattuglie, però, i componenti della baby gang si erano già allontanati. Poco prima, avrebbero anche tentato di assediare il chiosco cercando di entrare per colpire nuovamente il giovane.

Durante quei momenti concitati, il presunto capobranco avrebbe inoltre minacciato uno dei dipendenti intervenuti.

Grazie alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del giovane ritenuto alla guida del gruppo, che è stato quindi denunciato al Tribunale per i Minorenni. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità degli altri ragazzi coinvolti.