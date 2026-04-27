Veneto – Colpo fallito in autostrada: due romeni tentano il furto su un tir, arrestati

Hanno tentato di rubare il carico di un tir fermo in autostrada mentre l’autista dormiva, ma il loro piano è saltato grazie all’intervento della Polizia stradale. Protagonisti due uomini di origine romena, arrestati nelle prime ore di domenica nell’area di servizio San Lorenzo Ovest, lungo l’A4 nel territorio di San Bonifacio.

Erano circa le 3.30 quando una pattuglia della Polstrada di Verona Sud, impegnata nei controlli lungo la direttrice verso Milano, è entrata nell’area di parcheggio. Qui gli agenti hanno notato una situazione sospetta: un tir con targa polacca in sosta affiancato da un altro mezzo con targa romena.

Avvicinandosi per un controllo, i poliziotti hanno sorpreso un uomo mentre stava armeggiando con il carico della bisarca, che trasportava batterie. Alla vista della pattuglia, il sospetto è risalito rapidamente sul camion romeno, che è stato però subito fermato poco distante.

A bordo del mezzo c’erano due uomini, di 29 e 33 anni, entrambi romeni e senza precedenti penali. Identificati dagli agenti, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso.

Nel frattempo i poliziotti hanno svegliato l’autista del tir preso di mira, un cittadino ucraino, che ha verificato il carico accorgendosi che la cinghia di sicurezza era stata tagliata e la copertura rimossa. Nessuna merce è stata però rubata, proprio grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Per i due è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto. Dopo le formalità in questura, sono comparsi davanti al giudice per la direttissima: l’arresto è stato convalidato e successivamente è stata disposta la loro liberazione.