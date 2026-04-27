Vicentino – Cena di famiglia finisce nel sangue: accoltella il fratello davanti ai genitori, arrestato per tentato omicidio

Doveva essere una serata tranquilla in famiglia, ma si è trasformata in un dramma nel sangue. A Cogollo del Cengio, nel Vicentino, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il fratello convivente di 30 anni al culmine di una lite.

I fatti sono avvenuti nella serata del 25 aprile all’interno dell’abitazione di famiglia, dove i due fratelli si trovavano a cena insieme alla madre e al patrigno. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio e della Stazione di Piovene Rocchette, tutto sarebbe nato da una discussione per futili motivi.

La situazione è degenerata in pochi istanti: il 32enne, cittadino di origini dominicane residente in paese, ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro il fratello. Prima lo ha colpito con un fendente all’emicostato sinistro, poi si è accanito infliggendogli ulteriori ferite da taglio al braccio sinistro e al volto.

L’allarme è stato lanciato al 118 e sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Il 30enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno avviato una rapida attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Durante il sopralluogo, il personale specializzato ha sequestrato l’arma utilizzata — un coltello da cucina con lama di 11 centimetri — insieme agli indumenti insanguinati delle persone coinvolte.

Dagli accertamenti effettuati, non risultano precedenti interventi delle forze dell’ordine presso l’abitazione né segnalazioni legate a situazioni di violenza domestica.

Il 32enne, che presenta alcune patologie, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Alto Vicentino, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

Come previsto dalla legge, resta valida la presunzione di innocenza: eventuali responsabilità saranno accertate solo con una sentenza definitiva.