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28 Aprile 2026 - 11.17

VERONESE ENTRA IN PROVINCIA: NUOVE DELEGHE STRATEGICHE E RUOLO DI CAPOGRUPPO

Elisa Santucci
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Nuovo assetto nel consiglio provinciale di Vicenza dopo la decadenza di Davide Berton, conseguente alla caduta dell’amministrazione comunale di Rossano Veneto. Al suo posto subentra Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina, che assume un ruolo centrale all’interno dell’ente provinciale.

Il neo consigliere ha sottolineato l’importanza della Provincia come punto di riferimento per i Comuni, soprattutto su temi strategici come viabilità, edilizia scolastica e supporto amministrativo. A Veronese sono state assegnate le deleghe a ciclovie e piste ciclabili, ai rapporti con la società Autostrada A4 Holding e alla rete bibliotecaria provinciale. Inoltre, ricoprirà il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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